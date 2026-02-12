Le cacao enregistre une baisse de 2,5 %, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre 2023.

Les contrats à terme sur le cacao ICE (COCOA) atteignent aujourd'hui leur plus bas niveau depuis début octobre 2023, sous la pression d'une demande en baisse et d'une offre en hausse dans les principales régions productrices. Les données indiquent une augmentation des stocks des deux plus grands exportateurs : le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les chiffres de la Côte d'Ivoire montrent qu'au 8 février, les arrivées/expéditions cumulées dans les ports depuis le début de la saison agricole 2025/26, le 1er octobre, ont diminué de 4,5 % à/a pour s'établir à 1,263 million de tonnes. Dans l'ensemble, cela détériore considérablement les fondamentaux du cacao et, combiné à des prévisions météorologiques favorables en Afrique de l'Ouest, a déclenché une liquidation généralisée des positions acheteuses. Les prix ont chuté à environ 3 750 dollars la tonne aujourd'hui.
CACAO (intervalle D1)
Source: xStation5
Rapport CoT : les spéculateurs renforcent leurs positions courtes tandis que les opérateurs commerciaux augmentent leurs couvertures
Le dernier rapport COT sur le cacao (ICE Futures U.S., au 3 février 2026) montre une nette reprise de l'activité et un écart croissant entre les opérateurs commerciaux et les capitaux spéculatifs. Les positions ouvertes ont augmenté de 10 857 contrats pour atteindre 160 254, ce qui suggère l'entrée de nouveaux capitaux sur le marché et un engagement croissant en faveur de la tendance dominante.
Points clés à retenir :
Les fonds gérés augmentent leur exposition nette à la baisse
- Positions acheteuses : 22 079
- Positions courtes : 32 409
- Positionnement net : une nette tendance à la baisse (environ -10 000 contrats)
- Au cours de la semaine, les positions courtes ont augmenté (+2 386) davantage que les positions acheteuses (+1 559)
Les opérateurs commerciaux (producteurs/négociants/transformateurs/utilisateurs) ajoutent des couvertures courtes
- Long : 37 291
- Court : 52 859
- Positionnement net : clairement négatif (typique pour la couverture des producteurs)
- Les variations hebdomadaires montrent que les positions courtes ont augmenté (+4 628) davantage que les positions longues (+2 285)
Les positions ouvertes augmentent.
Cela indique que le changement de positionnement n'est pas simplement une rotation de l'exposition existante, mais reflète de nouveaux capitaux qui renforcent les positions sur le marché.
Parts de positionnement des positions ouvertes
- Fonds gérés : 13,8 % des positions ouvertes à l'achat contre 20,2 % à la vente → Les spéculateurs ont clairement adopté une position défensive/baissière.
- Opérateurs commerciaux : 23,3 % des positions acheteuses contre 33,0 % courtes → Un profil classique de couverture de production à des niveaux de prix relativement élevés.
La concentration reste modérée
Les 8 plus grands opérateurs contrôlent environ 24 à 25 % des positions brutes, ce qui n'indique pas un risque de concentration extrême, mais confirme la participation significative des grands acteurs. Le cacao entre dans une phase de polarisation croissante :
- Les spéculateurs renforcent leurs paris à la baisse.
Les acteurs commerciaux intensifient leurs opérations de couverture aux niveaux actuels.L'augmentation des positions ouvertes parallèlement à la croissance des positions courtes gérées suggère que la pression s'intensifie en faveur d'un mouvement plus directionnel. Si les prix devaient rester élevés, une nouvelle accumulation de positions courtes pourrait accroître le risque d'un « short squeeze » en cas de choc imprévu sur l'offre ou de catalyseur fondamental haussier.
Dans l'ensemble, les données COT renforcent un message clairement baissier à ce stade, avec un positionnement aligné sur la détérioration des fondamentaux (perspectives de production en Afrique de l'Ouest, conditions météorologiques, stocks et demande industrielle) - toutefois, le rapport a été publié au début du mois de février.
Source: CFTC
Résumé quotidien : Wall Street rebondit : le rally peut-il durer ? 🇺🇸
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (13.02.2026)
🤖 IBM recrute à contre-courant : pari gagnant sur l’IA ? 📈
📊 Wall Street hésite malgré un CPI rassurant 🇺🇸
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."