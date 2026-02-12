Le cacao enregistre une baisse de 2,5 %, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre 2023.

Les contrats à terme sur le cacao ICE (COCOA) atteignent aujourd'hui leur plus bas niveau depuis début octobre 2023, sous la pression d'une demande en baisse et d'une offre en hausse dans les principales régions productrices. Les données indiquent une augmentation des stocks des deux plus grands exportateurs : le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les chiffres de la Côte d'Ivoire montrent qu'au 8 février, les arrivées/expéditions cumulées dans les ports depuis le début de la saison agricole 2025/26, le 1er octobre, ont diminué de 4,5 % à/a pour s'établir à 1,263 million de tonnes. Dans l'ensemble, cela détériore considérablement les fondamentaux du cacao et, combiné à des prévisions météorologiques favorables en Afrique de l'Ouest, a déclenché une liquidation généralisée des positions acheteuses. Les prix ont chuté à environ 3 750 dollars la tonne aujourd'hui.

CACAO (intervalle D1)



Source: xStation5

Rapport CoT : les spéculateurs renforcent leurs positions courtes tandis que les opérateurs commerciaux augmentent leurs couvertures

Le dernier rapport COT sur le cacao (ICE Futures U.S., au 3 février 2026) montre une nette reprise de l'activité et un écart croissant entre les opérateurs commerciaux et les capitaux spéculatifs. Les positions ouvertes ont augmenté de 10 857 contrats pour atteindre 160 254, ce qui suggère l'entrée de nouveaux capitaux sur le marché et un engagement croissant en faveur de la tendance dominante.

Points clés à retenir :

Les fonds gérés augmentent leur exposition nette à la baisse

Positions acheteuses : 22 079

22 079 Positions courtes : 32 409

32 409 Positionnement net : une nette tendance à la baisse (environ -10 000 contrats )

une nette tendance à la baisse (environ ) Au cours de la semaine, les positions courtes ont augmenté (+2 386) davantage que les positions acheteuses (+1 559)

Les opérateurs commerciaux (producteurs/négociants/transformateurs/utilisateurs) ajoutent des couvertures courtes

Long : 37 291

Court : 52 859

Positionnement net : clairement négatif (typique pour la couverture des producteurs)

Les variations hebdomadaires montrent que les positions courtes ont augmenté (+4 628) davantage que les positions longues (+2 285)

Les positions ouvertes augmentent.

Cela indique que le changement de positionnement n'est pas simplement une rotation de l'exposition existante, mais reflète de nouveaux capitaux qui renforcent les positions sur le marché.

Parts de positionnement des positions ouvertes

Fonds gérés : 13,8 % des positions ouvertes à l'achat contre 20,2 % à la vente → Les spéculateurs ont clairement adopté une position défensive/baissière.

13,8 % des positions ouvertes à l'achat contre 20,2 % à la vente → Les spéculateurs ont clairement adopté une position défensive/baissière. Opérateurs commerciaux : 23,3 % des positions acheteuses contre 33,0 % courtes → Un profil classique de couverture de production à des niveaux de prix relativement élevés.

La concentration reste modérée

Les 8 plus grands opérateurs contrôlent environ 24 à 25 % des positions brutes, ce qui n'indique pas un risque de concentration extrême, mais confirme la participation significative des grands acteurs. Le cacao entre dans une phase de polarisation croissante :

Les spéculateurs renforcent leurs paris à la baisse.

Les acteurs commerciaux intensifient leurs opérations de couverture aux niveaux actuels.L'augmentation des positions ouvertes parallèlement à la croissance des positions courtes gérées suggère que la pression s'intensifie en faveur d'un mouvement plus directionnel. Si les prix devaient rester élevés, une nouvelle accumulation de positions courtes pourrait accroître le risque d'un « short squeeze » en cas de choc imprévu sur l'offre ou de catalyseur fondamental haussier.

Dans l'ensemble, les données COT renforcent un message clairement baissier à ce stade, avec un positionnement aligné sur la détérioration des fondamentaux (perspectives de production en Afrique de l'Ouest, conditions météorologiques, stocks et demande industrielle) - toutefois, le rapport a été publié au début du mois de février.

Source: CFTC