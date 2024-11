Le café bondit de 4,6 % en raison de l'offre et des craintes concernant les droits de douane américains 📈

Les contrats à terme sur le café Arabica ont bondi de 4,6 % pour atteindre 323 dollars, alors que se répandent les craintes d'une pénurie de l'offre mondiale (temps sec et chaud au Brésil) et la menace de droits de douane sur les importations aux États-Unis. Cette année, les prix ont enregistré une hausse de plus de 70 %, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis 1977. Il est probable que la production brésilienne d'arabica diminuera la saison prochaine, ce qui réduira l'offre mondiale qui est déjà limitée. Par ailleurs, les médias suggèrent que les torréfacteurs américains exacerbent la pression en répondant à la promesse de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur toute une série de marchandises à partir de janvier 2025. Le Brésil, le plus grand exportateur de grains d'arabica de qualité supérieure, est préoccupé par la volatilité des conditions météorologiques pour sa prochaine récolte 2025-26. Les producteurs de café freinent également leurs ventes après avoir déjà écoulé des volumes importants de la récolte actuelle, ce qui entraînera une pénurie d'approvisionnement jusqu'à la prochaine récolte en mai. Le Viêt Nam, premier producteur de robusta , a subi un double choc : sécheresse pendant les périodes critiques de croissance et fortes pluies pendant la récolte, ce qui a eu un impact sur la qualité et la quantité de la production.

Les vendeurs et les torréfacteurs ont augmenté les prix tout en réduisant les remises pour gérer les marges. Nestlé a annoncé des augmentations de prix et des emballages plus petits alors que les prix du robusta ont grimpé de près de 90 % cette année . Par ailleurs, les coûts de couverture et les défaillances potentielles des producteurs augmentent la pression sur les acteurs du marché. Les paris spéculatifs à la hausse restent historiquement élevés, reflétant la confiance des gestionnaires de fonds dans la poursuite de l'augmentation des prix malgré la volatilité à court terme.

Les positions courtes des producteurs/marchands restent dominantes à 94 099 contrats (couverture contre les baisses de prix futures), contre seulement 34 985 positions acheteuses, ce qui indique qu'ils se couvrent principalement contre les baisses de prix potentielles. La baisse de 4 052 contrats courts suggère que certains producteurs réduisent leurs couvertures, peut-être en raison de la stabilisation des inquiétudes concernant l'offre.

La baisse de 4 052 contrats courts suggère que certains producteurs réduisent leurs couvertures, peut-être en raison de la stabilisation des inquiétudes concernant l'offre. Managed Money (traders spéculatifs) Les positions acheteuses ont augmenté de 2 910 contrats, portant leur total à 64 891 contrats, ce qui indique un intérêt spéculatif accru pour des prix plus élevés. Les positions courtes relativement faibles (3 308 contrats) indiquent que la plupart des spéculateurs restent haussiers. Les quatre plus grands négociants contrôlent 22,5 % des positions courtes et 13,0 % des positions longues, ce qui montre une concentration du risque parmi les principaux acteurs. Dans l'ensemble, le rapport CoT montre que les gestionnaires de fonds sont beaucoup plus optimistes à l'égard du café que les acteurs directs du marché. La hausse des prix du café devrait entraîner une augmentation des coûts pour les consommateurs, tandis que les cafés et les torréfacteurs sont confrontés au défi de trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et la préservation des marges.

