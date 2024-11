Le chiffre d'affaires d'Apple au quatrième trimestre atteint un niveau record : l'IA est-elle le prochain moteur de croissance ?

Le jeudi 31 octobre 2024, Apple a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal, établissant un nouveau record de chiffre d'affaires pour le trimestre de septembre à 94,93 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel. La société a dépassé les attentes des analystes en dégageant un bénéfice ajusté par action de 1,64 $ (à l'exclusion d'une charge fiscale unique pour l'UE), supérieur à l'estimation consensuelle de 1,60 $. Le segment phare de l'iPhone a fait preuve d'une force particulière avec des ventes de 46,22 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 45,04 milliards de dollars et affichant une croissance saine de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Succès de l'iPhone et intégration de l'IA Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le dernier lancement de l'iPhone 16 a montré une dynamique encourageante, le PDG Tim Cook confirmant des taux d'adoption plus rapides que ceux de la série iPhone 15. Une évolution particulièrement remarquable est la très forte réaction des consommateurs aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, la nouvelle version d'iOS étant téléchargée deux fois plus vite que la mise à jour de l'année dernière. Toutefois, certains défis subsistent sur des marchés clés, les ventes en Chine ayant légèrement baissé pour atteindre 15,03 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux 15,78 milliards de dollars escomptés. Santé financière et rendement pour les actionnaires Le directeur financier Luca Maestri a fait état de solides performances financières, le trimestre ayant généré près de 27 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation. La société a maintenu son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, en distribuant plus de 29 milliards de dollars au cours du trimestre et en déclarant un dividende en espèces de 0,25 dollar par action. M. Maestri a notamment souligné que la base active d'appareils installés d'Apple a atteint de nouveaux records historiques pour l'ensemble des produits et des segments géographiques, ce qui témoigne d'une fidélité et d'un niveau de satisfaction élevés de la part des clients. Portefeuille de produits et performances des services Les segments de produits de l'entreprise ont enregistré des performances mitigées selon les catégories. Le chiffre d'affaires des services a poursuivi sa forte trajectoire à 24,97 milliards de dollars, bien que les attentes des analystes aient été très légèrement dépassées. Ce segment maintient sa position d'activité à marge élevée, contribuant à plus de 26 % du chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires du Mac a atteint 7,74 milliards de dollars, conformément aux prévisions, tandis que celui de l'iPad s'est élevé à 6,95 milliards de dollars. La division Wearables, Home, and Accessories a généré un chiffre d'affaires de 9,04 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires global des produits a atteint le chiffre impressionnant de 69,96 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 69,15 milliards de dollars, principalement grâce aux bonnes performances de l'iPhone. Investissements stratégiques et perspectives d'avenir L'engagement d'Apple en faveur du progrès technologique est évident dans l'augmentation de ses dépenses d'investissement, qui ont augmenté de 2,91 milliards de dollars pour atteindre 9,45 milliards de dollars d'un trimestre à l'autre. Pour l'avenir, la stratégie d'Apple se concentre sur trois domaines clés : l'expansion des capacités d'IA grâce à Apple Intelligence, le maintien de l'élan de l'iPhone malgré les ajustements de commandes signalés, et la croissance de son activité de services à forte marge. La capacité de l'entreprise à mener à bien ces projets tout en gérant les défis du marché chinois et de la concurrence mondiale sera déterminante pour le maintien de sa trajectoire de croissance. Les investisseurs suivront probablement de près le déploiement des fonctions d'IA et leur impact sur les cycles de mise à jour de l'iPhone, ainsi que le développement de nouvelles catégories de produits comme Vision Pro.

