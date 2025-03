Le CHN.cash bondit de 2,5 % 📈 Les actions chinoises progressent sous l'effet des remarques de Citi et d'une demande intérieure record

Le marchĂ© boursier chinois attire Ă nouveau l'attention des investisseurs mondiaux, affichant de trĂšs fortes hausses grĂące Ă l'optimisme entourant le secteur technologique et au soutien du gouvernement Ă l'innovation. Ces derniers jours, l'indice MSCI China a augmentĂ© de 4,3 % depuis le dĂ©but de l'AssemblĂ©e nationale populaire, marquant sa meilleure performance depuis 2018. Une augmentation des entrĂ©es de capitaux dans les sociĂ©tĂ©s chinoises cotĂ©es Ă Hong Kong a entraĂźnĂ© des volumes de transactions record. Une histoire de croissance Selon les donnĂ©es de Wind Information, les achats nets d'actions par les investisseurs chinois continentaux ont atteint 29,62 milliards de HKD (3,81 milliards de dollars) hier, le niveau le plus Ă©levĂ© depuis le lancement des programmes Shanghai Connect et Shenzhen Connect. Les investisseurs ont montrĂ© un intĂ©rĂȘt particulier pour les gĂ©ants de la technologie tels qu'Alibaba et Tencent, qui ne sont pas disponibles sur les bourses de Chine continentale. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La rĂ©cente reprise des actions chinoises est largement alimentĂ©e par les engagements du gouvernement Ă intensifier son soutien au secteur technologique. PĂ©kin a annoncĂ© une augmentation des dĂ©penses en matiĂšre d'intelligence artificielle et de technologies de pointe, ce qui a renforcĂ© la confiance des investisseurs. En outre, la dĂ©cision d'augmenter le dĂ©ficit budgĂ©taire Ă 4 % du PIB, y compris les programmes de subventions Ă la consommation prolongĂ©s, a fourni un autre stimulant au marchĂ©. Les analystes de Citi ont notĂ© hier que malgrĂ© les risques liĂ©s aux droits de douane amĂ©ricains, les actions technologiques chinoises restent une alternative d'investissement attrayante. Par consĂ©quent, Citigroup a relevĂ© sa notation des actions chinoises, en particulier l'indice Hang Seng China Enterprises, à « surpondĂ©rer », tout en abaissant celle du marchĂ© amĂ©ricain à « neutre ». La Chine - toujours sous-Ă©valuĂ©e ? MalgrĂ© la rĂ©cente flambĂ©e, les analystes affirment que les actions chinoises restent relativement sous-Ă©valuĂ©es par rapport aux marchĂ©s occidentaux. Les investisseurs commencent Ă chercher des alternatives au marchĂ© boursier amĂ©ricain, en se tournant de plus en plus vers l'Asie, en particulier la Chine et Hong Kong. L'Ă©valuation de Citi suggĂšre que les faibles valorisations et les changements de politique susceptibles de stimuler la consommation font de la Chine un marchĂ© attrayant. Le dĂ©veloppement de l'IA reste un facteur trĂšs favorable. AprĂšs la percĂ©e de DeepSeek en matiĂšre d'IA, le modĂšle Hunyuan de Tencent et le QwQ-32B d'Alibaba renforcent encore le leadership technologique de la Chine. Les entreprises des secteurs des technologies, du commerce Ă©lectronique (Alibaba), des chaĂźnes de restaurants (Yum China) et du tourisme devraient bĂ©nĂ©ficier de la reprise Ă©conomique de la Chine au cours des prochains trimestres. Les investisseurs considĂšrent de plus en plus la Chine comme une alternative viable aux autres marchĂ©s Ă©mergents. La question clĂ© reste de savoir si le marchĂ© haussier actuel est le dĂ©but d'une tendance Ă la hausse Ă long terme ou simplement une rĂ©action Ă court terme aux mesures de relance gouvernementales. CHN.cash (analyse graphique D1) En regardant l'indice CHN.cash, nous voyons qu'il reste dans un canal de prix Ă la hausse, se nĂ©gociant actuellement prĂšs de sa fourchette supĂ©rieure. Un signe positif est que la correction de Wall Street n'a pas rĂ©ussi Ă freiner le sentiment envers les actions chinoises. La question clĂ© est de savoir si un potentiel rebond des actions amĂ©ricaines redirigera les capitaux hors de la Chine et vers les indices amĂ©ricains. NĂ©anmoins, compte tenu de l'amĂ©lioration des fondamentaux soutenant le marchĂ© haussier chinois et de la possibilitĂ© d'un sommet Xi-Trump en juin 2025, l'indice semble rĂ©sister Ă la pression Ă court terme et maintenir fermement sa tendance Ă la hausse. Source: xStation5

