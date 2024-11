⏬ Le DAX chute de 1,5 %

Les indices européens sont en baisse après des résultats décevants Les indices européens connaissent une baisse malgré de meilleurs indicateurs économiques, conséquence de résultats décevants pour certaines entreprises européennes, notamment Volkswagen. Déclin drastique des bénéfices de Volkswagen et plans de restructuration Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les derniers résultats financiers de Volkswagen sont alarmants. Le bénéfice d’exploitation a chuté de 42 % au troisième trimestre, entraînant une baisse significative de la marge opérationnelle de l’entreprise. En réponse, la direction envisage de fermer plusieurs usines en Allemagne et de réduire considérablement les effectifs. Ces plans suscitent des tensions et risquent de provoquer des conflits sociaux, aggravant la situation de l’entreprise. Volkswagen affiche désormais une marge opérationnelle de seulement 2,1 % pour sa marque éponyme, la plus basse depuis plusieurs années. Fait intéressant, l’action Volkswagen progresse malgré ces résultats décevants, peut-être en raison d’attentes des investisseurs qui anticipaient des données encore plus faibles

L'entreprise a montré une de ses plus faibles marges opérationnelles. Source: Bloomberg Finance LP Impact sur l’économie européenne Les difficultés de Volkswagen sont symptomatiques de problèmes plus larges dans l’économie européenne, qui est confrontée à une faible croissance économique, à une inflation élevée et à des coûts énergétiques croissants. Les répercussions de la restructuration de Volkswagen pourraient aggraver ces défis pour l’économie allemande, la plus importante de la région. La combinaison des difficultés de Volkswagen et des problèmes économiques régionaux pèse lourdement sur les marchés boursiers européens. Les investisseurs se montrent de plus en plus prudents face aux actions européennes alors que les perspectives restent sombres. À l'inverse, les actions américaines continuent de bien performer, profitant d’une reprise économique plus vigoureuse et de bons résultats d’entreprise, une divergence de performances qui pourrait perdurer à court terme. Performance des actions du DAX La majorité des entreprises du DAX allemand voient aujourd’hui leur valeur baisser. Volkswagen fait exception, avec une performance en hausse aujourd’hui, mais depuis le début de l’année, le titre a chuté de 20 % et influence peu les perspectives globales pour les autres sociétés allemandes.

Source: Bloomberg Finance LP Données économiques Plusieurs données économiques ont également été publiées aujourd’hui. Le PIB allemand a surpassé les attentes du marché, avec une croissance de 0,2 % en glissement annuel, contre 0,1 % prévu. Cependant, le chiffre précédent a été révisé de 0,3 % à 0,1 %. En glissement trimestriel, au lieu d'une baisse de 0,1 %, on observe une croissance de 0,2 %, due en partie à une base de comparaison plus faible (lecture précédente révisée de -0,1 % à -0,3 %). De plus, l’inflation a été plus élevée qu’anticipé, avec un IPC de 2,0 % contre 1,8 % attendu et 1,6 % précédemment.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Perspective technique D’un point de vue technique, le DAX40 connaît aujourd'hui un recul significatif, en lien avec la récente chute de l'action Volkswagen. Le DAX40 a atteint son niveau le plus bas depuis le 11 octobre, marquant ainsi le repli le plus important depuis le 6 septembre. Curieusement, la saisonnalité laisse présager un rebond prochain du DAX40. On note également l’effet potentiel du "Trump trade", lié aux politiques protectionnistes. Les tarifs imposés sous la présidence Trump ont eu un impact très négatif sur les entreprises allemandes, en particulier celles du secteur automobile. La probabilité croissante d'une nouvelle victoire de Trump pèse donc également sur les indices européens. Les niveaux de support clés pour le DAX se situent à 19 200 points (retracement de Fibonacci de 23,6) et à 19 000 points.

