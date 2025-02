🚨 Le DE40 gagne 1,2 %

L'indice reprend son rallye post-Ă©lectoral et revient Ă ses niveaux historiques 📈

La sĂ©ance de mercredi sur les marchĂ©s europĂ©ens a ravivĂ© l’euphorie concernant les entreprises locales. Le contrat DE40, qui reprĂ©sente l'indice DAX allemand, a dĂ©jĂ progressĂ© de 1,2 %, le ramenant Ă ses niveaux historiques les plus Ă©levĂ©s. Cette forte hausse est due Ă une amĂ©lioration du sentiment du marchĂ© aprĂšs les rĂ©centes ventes massives (principalement aux États-Unis), mais l'indice local continue de bĂ©nĂ©ficier des rĂ©sultats des Ă©lections du Bundestag.

Le nouveau chancelier, Friedrich Merz, est largement perçu dans les médias comme un représentant du secteur financier. Merz a travaillé comme juge avant de devenir avocat au sein du prestigieux cabinet Mayer Brown LLP, une firme principalement axée sur les fonds d'investissement et les grandes entreprises. Il a également occupé des postes de haut niveau chez BlackRock Allemagne et HSBC Trinkaus & Burkhardt, et a siégé dans les conseils d'administration de EY Allemagne, de Borussia Dortmund et de Deutsche Börse. Ses liens solides avec le monde des affaires suscitent l'espoir que les nouvelles politiques de l'Allemagne soutiendront les entreprises locales et, in fine, contribueront à stimuler une économie allemande en difficulté.

Merz plaide avant tout pour une rĂ©duction des impĂŽts sur le revenu et des entreprises. Ses promesses audacieuses concernant le dĂ©veloppement de l’intelligence artificielle et la crĂ©ation d’un centre attractif en Allemagne pour les startups innovantes sont Ă©galement importantes. Le nouveau chancelier souhaite Ă©galement rĂ©former le frein Ă l’endettement de l'Allemagne, qui limite le montant des dettes que le gouvernement peut contracter. Cette rĂ©forme est particuliĂšrement cruciale, car le spectre d’un ralentissement Ă©conomique Ă long terme plane sur l'Allemagne, et la libĂ©ration de nouveaux fonds pourrait aider Ă surmonter les dĂ©fis Ă©conomiques actuels.

DE40 (intervalle D1)

L’indice DAX allemand a progressĂ© de 1,17 % pour atteindre 22 830 points, avec un gain total de 2,56 % pour la premiĂšre partie de la semaine. Le catalyseur immĂ©diat a Ă©tĂ©, bien sĂ»r, les rĂ©sultats des Ă©lections de dimanche, qui ont rĂ©duit l'incertitude des investisseurs. L'indice a presque entiĂšrement rĂ©cupĂ©rĂ© la correction de la semaine derniĂšre. Le niveau de rĂ©sistance le plus proche se situe juste en dessous des 23 000 points, que le DAX approche actuellement. À la baisse, la zone de support la plus proche se situe au-dessus des 22 000 points, oĂč les baisses de la semaine derniĂšre ont Ă©tĂ© stoppĂ©es.





Source: xStation 5