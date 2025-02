💡 Le DE40 limite ses gains post-électoraux

Quels changements le nouveau chancelier allemand propose-t-il ? Les élections législatives de dimanche ont donné un résultat clair : le nouveau chancelier allemand sera Friedrich Merz, et c’est l'Union (CDU/CSU) qui remporte le scrutin. Pour les marchés, il s’agit d’un résultat conforme aux attentes, ce qui entraîne une réaction plutôt modérée à court terme. Cependant, à long terme, cette élection pourrait revêtir une grande importance pour la situation des entreprises allemandes et de l’Europe dans son ensemble. Résultats électoraux Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La coalition CDU/CSU a remporté 28,5 % des voix, devenant ainsi la faction la plus forte, suivie par l'AfD avec 20,8 %, et enfin le SPD, qui a obtenu un résultat historiquement faible. Une telle fragmentation du nouveau parlement pourrait rendre difficile l'adoption des réformes proposées par la CDU/CSU. Les projections actuelles montrent que, même si le FDP et le BSW ne parviennent pas à entrer au Bundestag, la CDU/CSU, le SPD et possiblement les Verts pourraient ne pas atteindre la majorité des deux tiers (420 sièges) nécessaire pour approuver les nominations constitutionnelles clés. À ce stade, bien que la victoire de Merz satisfasse les marchés, la mise en œuvre de ses propositions politiques pourrait être très compliquée. Qui est le nouveau chancelier allemand ? Friedrich Merz est considéré dans le monde médiatique comme un opposant ferme à la migration et un rival de longue date des politiques d'Angela Merkel. En revanche, les marchés financiers apprécient beaucoup son parcours professionnel. Merz a d’abord été juge, puis avocat au sein du prestigieux cabinet Mayer Brown LLP, qui se spécialise principalement dans la gestion de fonds d'investissement et de grandes entreprises. Il a également occupé des postes de direction chez BlackRock Allemagne et HSBC Trinkaus & Burkhardt, et a siégé dans les conseils d'administration de EY Allemagne, de Borussia Dortmund et de Deutsche Börse. Un lien fort avec le monde des affaires, qui suscite l’espoir que les nouvelles politiques de l'Allemagne soutiendront les entreprises locales. Quelles sont les propositions de Friedrich Merz ? En tant que conservateur social et homme politique avec des liens solides avec le monde des affaires, Merz plaide avant tout pour une réduction des impôts sur le revenu et des entreprises. Ses promesses de développer l'intelligence artificielle et de créer un centre attractif en Allemagne pour les start-ups innovantes sont également d'une grande importance.

Le nouveau chancelier souhaite réformer le frein à l’endettement en Allemagne, qui limite la capacité du gouvernement à contracter des dettes. Ce point est particulièrement important à un moment où la perspective d’une récession prolongée plane sur l'économie allemande, car la libération de nouveaux fonds pourrait aider le pays à se remettre de ses difficultés économiques actuelles.

Merz prône un durcissement significatif de la politique migratoire allemande. À cet égard, il est intéressant de mentionner le geste de reconnaissance de l'AfD, qui a soutenu Friedrich au Bundestag en janvier. Cela montre que la question de l’immigration est l’une des demandes les plus importantes que le nouveau chancelier devra satisfaire, d'autant plus que l'AfD est le deuxième plus grand parti du pays. Les relations européennes avec les États-Unis s'amélioreront-elles sous Merz ? Peut-être que la plus grande raison pour laquelle les marchés européens se réjouissent cette semaine est la nouvelle selon laquelle Donald Trump a salué la victoire de Merz, et que le chancelier conservateur allemand pourrait aider à reconstruire les relations avec le président américain à un moment crucial pour les relations de l'Europe avec les États-Unis. Le temps dira si cette bonne entente prévaudra entre les deux hommes politiques. Le DAX allemand a maintenant presque complètement effacé les gains observés au début de la séance en Allemagne. Cependant, cela ne change pas le fait que l'indice continue de maintenir une tendance haussière dynamique tant que le DE40 ne franchit pas à la baisse la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). La résistance la plus importante reste désormais le sommet historique à 22 950 points. Source : xStation

