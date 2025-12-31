Le FTSE 100 atteint un nouveau sommet. Ces trois secteurs stimulent les actions britanniques.

L'indice britannique FTSE 100 a atteint hier un niveau historique, porté par les secteurs minier et métallurgique ainsi que par l'aérospatiale et la défense. Les actions londoniennes sont en légère baisse aujourd'hui, le FTSE 100 devant céder une petite partie de sa très forte progression depuis le début de l'année après avoir atteint de nouveaux records mardi 30 décembre. La reprise en 2025 a été remarquable. Le FTSE 100 a progressé d'environ 22 % depuis le début de l'année, après une hausse plus modeste d'environ 5 % en 2024. Les sociétés minières de métaux précieux ont été les grandes gagnantes , avec en tête Fresnillo , qui a multiplié son cours par cinq cette année grâce à la flambée des prix des matières premières. Fresnillo a également atteint un niveau record mardi , soulignant la domination du thème des métaux.

Les valeurs de l'aérospatiale et de la défense ont connu une très bonne année, Babcock et Rolls-Royce ayant pratiquement doublé et BAE Systems ayant progressé d'environ 50 %. Le secteur reste soutenu par les tendances géopolitiques générales et l'augmentation des dépenses de défense.

Les banques britanniques ont également contribué de manière significative à la performance : Lloyds et Barclays ont gagné près de 80 %, tandis que Standard Chartered et HSBC ont progressé respectivement de 85 % et 50 %. Le FTSE 100 surpassera-t-il les actions britanniques de moyenne et petite capitalisation ? L'année 2026 s'annonce de plus en plus comme une nouvelle année où le FTSE 100 surpassera le FTSE 250. L'indice des grandes capitalisations a le vent en poupe, tandis que les moyennes capitalisations axées sur le Royaume-Uni sont confrontées à un contexte national plus difficile.

L'écart de performance est déjà considérable. Au cours des cinq dernières années, le FTSE 100 a progressé d'environ 50 %, soit environ cinq fois plus que le FTSE 250.

L'histoire de la « réouverture du Royaume-Uni » qui a aidé le FTSE 250 en 2021 est révolue. À l'époque, l'indice axé sur le marché intérieur avait bénéficié de la dynamique post-confinement, mais à l'approche de 2026, il n'y a pas de catalyseur similaire pour susciter l'optimisme.

Les deux indices affichent des prévisions de croissance des bénéfices similaires (~9 %), mais leur profil de risque n'est pas identique. Le FTSE 250 semble plus exposé à des révisions à la baisse des bénéfices compte tenu des signes de faiblesse de l'économie britannique.

Les données sur la consommation au Royaume-Uni constituent un signal d'alerte. Les données de Barclays suggèrent que les ménages britanniques abordent 2026 dans une situation plus fragile, ce qui n'est pas de bon augure pour le FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur.

La structure du FTSE 100 est tout simplement plus attrayante à l'heure actuelle ; elle est plus internationale et défensive (avec des secteurs tels que la santé), ce qui lui permet généralement de mieux résister lorsque la dynamique économique s'affaiblit.

Même pour les moyennes capitalisations, le FTSE 250 ne soutient pas la comparaison avec l'Europe, l'indice étant à la traîne par rapport à ses homologues européens en termes de croissance prévue des bénéfices pour l'année prochaine.

Bloomberg Intelligence prévoit que la dynamique des bénéfices du FTSE 100 restera très supérieure à celle du Stoxx 600, ce qui renforce l'intérêt d'une exposition aux grandes capitalisations britanniques par rapport à l'Europe dans son ensemble.

L'exposition au secteur minier constitue un avantage majeur pour le FTSE 100, et si les métaux continuent de progresser, les valeurs du FTSE 100 pourraient en bénéficier de manière disproportionnée. Fresnillo a déjà bondi d'environ 450 % depuis le début de l'année, soulignant la puissance de ce thème.

La hausse des dépenses mondiales en matière de défense continue de favoriser des valeurs telles que BAE Systems et Rolls-Royce, apportant un soutien structurel au FTSE 100.

La marge de manœuvre limitée de la Banque d'Angleterre en matière de baisse des taux est un facteur favorable pour les banques du FTSE 100. Cette configuration tend à favoriser une exposition importante aux banques, tandis qu'elle joue en défaveur du FTSE 250, qui accorde une plus grande importance à l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt. UK100 (intervalle D1) Source: xStation5

