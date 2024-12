Michel Barnier, Premier ministre français, a affirmé vendredi que la France avait besoin de stabilité face aux tensions politiques croissantes concernant le budget 2025. Interrogé sur le possible ultimatum posé par le Rassemblement national (RN) dirigé par Marine Le Pen, qui exigeait des changements dans le budget sous peine de renverser le gouvernement, Barnier a souligné que la priorité était de maintenir la stabilité économique pour favoriser l'investissement et emprunter à des taux raisonnables. "Le seul ultimatum que j’entends, c’est celui des travailleurs, des ingénieurs, des agriculteurs, qui me disent : restez ferme, nous avons besoin de stabilité pour investir", a-t-il déclaré lors d'une visite à Limoges, dans le centre de la France. Les tensions autour du budget 2025 et les risques politiques Les oppositions au budget 2025, aussi bien à gauche qu'à droite, sont de plus en plus fortes. Marine Le Pen a posé un ultimatum au gouvernement, lui donnant jusqu'à lundi pour accepter ses modifications sous peine de lancer une motion de censure. Les changements proposés dans le budget, qui incluent des réductions des dépenses publiques et des réformes du système de retraites, sont contestés par de nombreux partis politiques. Ces réformes sont perçues comme un risque pour les services publics et le pouvoir d'achat, suscitant des inquiétudes sur la façon dont elles affecteront la population. Les opposants affirment que ces mesures risquent de nuire aux services publics essentiels tout en réduisant la protection sociale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'impact économique du budget et les craintes des investisseurs Michel Barnier a également souligné que le rejet du budget, notamment les 60 milliards d'euros d'économies proposées, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la confiance des investisseurs et exacerber le déficit public déjà élevé de la France. "Si le gouvernement tombe, la situation pourrait devenir extrêmement préoccupante, avec des conditions économiques très sérieuses et turbulentes sur les marchés financiers", a averti Barnier lors d'une interview à la télévision cette semaine. La réduction des dépenses publiques et la mise en place de réformes structurelles sont perçues comme nécessaires pour maîtriser le déficit, mais leur mise en œuvre est perçue par certains comme un pari risqué pour la stabilité sociale et politique du pays. Source : Reuters Le cours du CAC 40 évolue proche de deux écarts-types en dessous de sa moyenne mobile annuelle. Toutefois, le RSI suggère que le marché n’est pas encore survendu, ce qui laisse de l’espace pour de nouvelles baisses de l’indice au cours des prochaines séances. Source : xStation5

