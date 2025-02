La Bourse de Paris a terminé en légère hausse ce vendredi, avec un CAC 40 gagnant +0,11 % à 7 950,18 points. Si les valeurs industrielles et énergétiques ont soutenu l’indice, le secteur du luxe a pesé sur la tendance, alors que les grands groupes réagissent à la surtaxe de l’impôt sur les bénéfices prévue pour 2025. STMicroelectronics rebondit après sa lourde chute Après sa plongée de -10,68 % hier, STMicroelectronics reprend +2,75 %, bénéficiant d’achats à bon compte après la violente correction qui a suivi des prévisions jugées décevantes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans l’industrie, Schneider Electric progresse de +1,8 %, tandis que Engie gagne +1,56 %, profitant de la détente des taux obligataires. Le rendement de l’OAT 10 ans français recule à 3,202 % (-1,90 %), un facteur de soutien pour les valeurs sensibles aux conditions de financement. Le luxe en baisse : Bernard Arnault et les patrons s’opposent à la surtaxe des bénéfices Le secteur du luxe est dans le rouge aujourd’hui, avec LVMH (-1,72 %), L’Oréal (-1,39 %), Kering (-0,98 %) et Dior (-0,76 %) sous pression. Cette baisse s’explique en grande partie par l’inquiétude liée au projet de surtaxe de l’impôt sur les bénéfices, qui pourrait atteindre jusqu’à 40 % pour les entreprises réalisant plus de trois milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Bernard Arnault, ainsi que plusieurs grands patrons français, ont exprimé leur opposition ferme à cette mesure, qui pourrait impacter la rentabilité des grandes entreprises françaises, notamment celles du secteur du luxe qui génèrent une grande part de leur activité à l’international. Inflation et prix à la production en France : des signaux mitigés Sur le front macroéconomique, l’inflation française a légèrement reculé en janvier, avec un CPI en baisse de -0,1 % sur un mois, contre 0 % attendu et 0,2 % précédemment. Toutefois, en glissement annuel, l’inflation s’est légèrement accélérée à 1,4 % contre 1,3 % le mois dernier, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de 1,5 %. Du côté des prix à la production (PPI), le recul annuel ralentit à -3,8 % en décembre contre -4,7 % précédemment, tandis que les prix progressent de +1 % sur un mois, en net ralentissement après la hausse de +3,7 % en novembre. Volatilité en hausse sur les marchés européens ? L’indice de volatilité implicite de l’Eurostoxx 50 progresse de +1,85 % à 16,55 %, signe que les investisseurs restent prudents face aux incertitudes économiques et fiscales. Sur le marché des changes, l’euro reste stable face au dollar, s’échangeant à 1,04 (+0,12 %). Le CAC 40 a bénéficié du rebond de STMicroelectronics et de la détente obligataire, mais les inquiétudes fiscales pèsent sur le luxe, secteur clé de l’indice parisien. La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises pourrait alimenter des tensions entre le gouvernement et les grands groupes, ce qui risque de peser sur les perspectives à long terme du marché.

