Le luxe français, talon d'Achille du CAC 40

Après la belle séance haussière d’hier, les marchés européens évoluent de façon plus mitigée ce matin. L’Eurostoxx 50 et le CAC 40 baissent respectivement de 0,22% et de 0,5% à l’ouverture, alors que le DAX affiche de son côté une hausse de 0,32%. Après l’inflation française et espagnole publiées à 8h45, les investisseurs attendront désormais à 11h00 l’indice de sentiment économique de référence en Allemagne, le ZEW. Malgré l’optimisme sur les indices hier, le CAC 40 s’est montré en retrait par rapport à ses pairs, l’Eurostoxx 50 et le DAX. Cela est principalement dû à une sous-performance des grandes actions du luxe, qui représentent plus de 30% de sa composition. La région Asie-Pacifique étant la première source de chiffre d’affaires pour LVMH, Hermès et Kering, les investisseurs se montrent particulièrement inquiets quant à la capacité des pouvoirs publics en Chine à relancer la croissance. L’absence de stimulation économique supplémentaire ce week-end a contrasté avec un récent état des lieux macroéconomique démontrant une relance particulièrement atone. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En conséquence, le CSI 300 s’est replié de 2,66% cette nuit, et le Hang Seng de 3,64%. Cela n’a toutefois pas affecté le marché japonais, avec un Nikkei 225 affichant une performance de 0,77%. A Wall Street, la technologie a de nouveau propulsé l’indice phare de la bourse américaine, le S&P 500, vers de nouveaux sommets historiques. Le Nasdaq s’est affiché en tête des gains avec 0,82% de hausse, suivi par le S&P 500 avec 0,77%, et par le Dow Jones avec une appréciation plus modeste de 0,47%. Du côté des taux, la hausse des rendements est freinée aussi bien sur le 10 ans américain, qui se stabilise à 4,085%, que sur le 10 ans allemand qui retrace plus profondément pour se situer à 2,231%. L’euro se déprécie de 0,21% face au dollar ce matin. Concernant les matières premières, des baisses sont à relever pour le brent et le brut léger américain (WTI), respectivement de 0,85% et 1,52%, ainsi que sur le gaz naturel, de l’ordre de 1,33%. Sentiment Calendrier économique



Point technique du jour Instrument et période : US500 en H4 Sens du trade : Long Méthode(s) : Chartisme, Fibonacci Exécution(s) : 5864 - 5885

Cible(s) : 5938

Stop-loss : 5852 Commentaire : En cas de plus haut effectué, il faudra ajuster l’ancrage supérieur de notre outil de Fibonacci. Plus d’informations dans votre vidéo du Good Morning Market du jour (15/10/2024).

Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."