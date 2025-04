Le NASDAQ 100 se redresse 📈

🚹Wall Street se redresse avant le discours de Trump Ă 21h00 Les investisseurs reviennent sur les actions amĂ©ricaines et renversent une liquidation initiale en prĂ©vision du « Jour de la LibĂ©ration », au cours duquel le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump dĂ©voilera une politique tarifaire amĂ©ricaine complĂštement nouvelle, annonçant des tarifs douaniers sur un nombre non spĂ©cifiĂ© de pays et de marchandises. Trump a dĂ©clarĂ© qu'il serait « trĂšs gentil » avec les autres pays. Hier, la porte-parole de la Maison Blanche, Leavitt, a indiquĂ© que Trump « rĂ©flĂ©chissait sĂ©rieusement » Ă ce qui se passe sur les marchĂ©s.

Selon des sources anonymes proches des plans de l'administration américaine, le bureau du représentant américain au commerce prépare une troisiÚme option : un tarif général sur un groupe de pays sélectionnés, qui serait probablement inférieur à l'option précédente de tarifs universels de 20 %.

Le secrĂ©taire au TrĂ©sor, Scott Bessent, a Ă©galement averti que les changements de tarifs seraient soumis Ă nĂ©gociation, rĂ©duisant ainsi le risque de changements extrĂȘmes.

Selon ADP, l'Ă©volution de l'emploi sur le marchĂ© du travail amĂ©ricain en mars a Ă©galement Ă©tĂ© bien supĂ©rieure aux prĂ©visions, ce qui suggĂšre que les craintes d'une rĂ©cession aux États-Unis pourraient ĂȘtre prĂ©maturĂ©es. L'Ă©volution a Ă©tĂ© de 155 000 emplois contre 120 000 prĂ©vus. La production industrielle a Ă©galement augmentĂ© plus que prĂ©vu, de 0,6 % par mois contre 0,5 % attendu. Tous ces Ă©lĂ©ments donnent aux marchĂ©s des raisons de croire que la « guerre des tarifs » et le « Jour de la LibĂ©ration » sont l'outil de nĂ©gociation de Trump, et non une nouvelle mĂ©thode pour façonner les conditions Ă©conomiques aux États-Unis. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile NASDAQ 100 (intervalle H1) Le NASDAQ 100 rĂ©cupĂšre ses pertes aprĂšs l'ouverture de la sĂ©ance amĂ©ricaine et perd actuellement moins de 0,3 % contre une baisse de prĂšs de 1,3 % aprĂšs le rapport ADP. En examinant les rĂ©actions prĂ©cĂ©dentes des cours, nous constatons que la zone autour de 19 300 points pourrait s'avĂ©rer ĂȘtre un support important pour les haussiers.   Sur la pĂ©riode M30, nous avons actuellement un retest de la MME 200 pĂ©riodes (courbe dorĂ©e). Cette zone pourrait ĂȘtre un point de rĂ©sistance clĂ© Ă court terme. Source: xStation5 Â

