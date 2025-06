Le pétrole chute de 4,80 % 🔴

Iran is ready for peaceful talks and to resume nuclear negotiations with the U.S. 📣📃

AprĂšs une sĂ©rie de frappes israĂ©liennes sur des cibles clĂ©s, TĂ©hĂ©ran a annoncĂ© qu'il Ă©tait prĂȘt Ă discuter d'un pacte nuclĂ©aire. L'Iran cherche Ă dĂ©samorcer le conflit et, selon Reuters, cherche le soutien du Qatar, de l'Arabie saoudite et d'Oman pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils incitent IsraĂ«l Ă un cessez-le-feu. Selon le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu, les frappes se poursuivront jusqu'Ă ce que l'infrastructure nuclĂ©aire et les missiles balistiques de l'Iran soient dĂ©truits. Toutefois, cette position pourrait changer si les États-Unis augmentent la pression diplomatique suite au retour potentiel de l'Iran Ă l'accord nuclĂ©aire.

OIL.WTI ✂

En raison de la dĂ©sescalade, le pĂ©trole est maintenant en baisse de 4,80 %, effaçant presque tous les gains de vendredi. À son apogĂ©e, les contrats Ă terme sur le pĂ©trole ont grimpĂ© au-dessus de 75,50 dollars le baril, mais les prix ont maintenant chutĂ© de 10 % pour atteindre 68 dollars. ParallĂšlement Ă la baisse du pĂ©trole, les actions et les crypto-monnaies affichent des gains.

Source: xStation 5