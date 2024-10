Le pétrole chute de près de 2 % alors que les marchés évaluent l'impasse entre Israël et l'Iran 📉

Le pétrole recule de près de 2 % aujourd'hui, après six jours de gains presque ininterrompus, principalement soutenus par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les fortes baisses enregistrées aujourd'hui en Chine, où le contrat CHN.cash chute de près de 10 %, en raison de la déception liée à l'absence de nouvelles mesures de relance économique, ainsi qu'à la non-escalade des tensions au Moyen-Orient, ont incité les investisseurs à prendre des bénéfices. La Chine a affirmé aujourd'hui qu'elle était confiante quant à l'atteinte de ses objectifs de croissance économique, ce qui a quelque peu déçu les marchés, qui avaient placé de grandes attentes sur l'impact des plans de relance pour surpasser les prévisions. En conséquence, les investisseurs commencent à réévaluer si les mesures de relance auront un effet significatif sur la demande de pétrole en Chine.

Par ailleurs, malgré les opérations militaires en cours entre Israël et le Hezbollah, le marché considère toujours que les chances d'un bouleversement majeur au Moyen-Orient sont limitées (au moins avant les élections américaines). Ainsi, une partie de la prime géopolitique qui avait alimenté le plus grand rallye pétrolier depuis 2023 pourrait s'évaporer, tandis que la réponse militaire d'Israël à une attaque iranienne a été reportée à une date indéterminée.

D'un autre côté, un soutien à court terme pour les prix du pétrole pourrait provenir de l'ouragan Milton, qui a été renforcé en catégorie 5 et pourrait provoquer des interruptions de production à court terme dans le golfe du Mexique. Les investisseurs attendent également le rapport API d'aujourd'hui, qui prévoit une augmentation des stocks de pétrole de 1,9 million de barils. Le pétrole est en recul sous les 80 $ le baril aujourd'hui, mais la tendance reste clairement haussière ; un retour au-dessus des 80 $ pourrait ouvrir la voie à un nouvel élan haussier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."