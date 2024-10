Le pétrole perd près de 2 % 📉

La pression à la vente sur le pétrole se poursuit, bien que les baisses aient déjà été réduites 🔴 Retour de l'offre pétrolière en provenance de Libye Les cours du pétrole enregistrent une forte baisse depuis hier soir, suite à l'annonce de la nomination d'un gouverneur intérimaire de la banque centrale en Libye par les deux gouvernements du pays. Il convient de rappeler que le gouverneur de la banque centrale supervise les revenus issus de l'extraction et de l'exportation du pétrole. C'est précisément cette rivalité autour du poste de gouverneur qui avait conduit à un arrêt quasi total de la production dans les zones contrôlées par le gouvernement de l'Est au cours de la seconde moitié du mois d'août. L'Arabie saoudite pourrait augmenter sa production Par ailleurs, certaines sources indiquent que l'Arabie saoudite envisage d'augmenter sa production de manière accélérée afin de regagner les parts de marché perdues. Selon le Financial Times, le royaume aurait abandonné son objectif d'un baril de Brent à 100 dollars. Il est utile de rappeler qu'en 2014 et initialement en 2020, les pays arabes avaient refusé de réduire leur production, ce qui avait entraîné une baisse significative des prix dans le but de contraindre les producteurs américains à diminuer également leur production. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Recherche d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient L'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis et l'Union européenne cherchent activement des solutions pour instaurer un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah opérant en Libye. Nouvelles mesures de relance en Chine et déclaration de M. Novak (Russie) Le vice-Premier ministre russe, M. Novak, a déclaré qu'il n'existait actuellement aucun plan pour retarder les augmentations de production prévues par l'OPEP+. Ces propos ont probablement contribué à limiter la hausse des prix sur le marché pétrolier. De plus, des spéculations indiquent que le gouvernement chinois pourrait recapitaliser les banques à hauteur de 1 000 milliards de dollars pour soutenir la reprise économique. Analyse technique du pétrole (WTI) – Intervalle D1 Au moment de la publication, le cours du pétrole est en baisse de plus de 1,80%, s'établissant à 68,50 dollars le baril. La dépréciation s'est atténuée par rapport à la matinée, où le cours avait chuté de 3,80% pour atteindre 67,20 dollars le baril. La zone située entre 65 et 67 dollars représente un support majeur, fondé sur des données fondamentales telles que les coûts de production, et n'a pas été durablement franchie depuis la mi-2021. En cas de rebond, les niveaux compris entre 70 et 73 dollars devront être surveillés, car ils constituent la zone de résistance la plus proche.

source: xStation 5

