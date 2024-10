Le platine augmente ses gains de 1,2 % en raison du déficit le plus important de la décennie 📈

Le platine (PLATINUM) s'échange aujourd'hui à plus de 1,2 % et approche les 1 000 dollars l'once, après que le World Platinum Investment Council (WPIC) a récemment établi de nouvelles prévisions pour le marché du platine, citant des données de la société de recherche Metals Focus. Ces prévisions montrent que le déficit du marché pour le métal se creuse et qu'il devrait être deux fois plus important que prévu, atteignant 1 million d'onces, soit le déficit le plus important depuis dix ans. Un tel scénario marquerait la deuxième année consécutive de déficit du marché. En 2023, le déficit était de 731 000 onces. Cette fois-ci, les estimations sont motivées par une prévision de la demande supérieure de 530 000 onces aux prévisions. Le marché spécule que la forte demande peut être due à l'intérêt croissant pour les investissements en métaux précieux, les petites barres d'investissement gagnant en popularité en Chine. Le public peut considérer les métaux comme une couverture potentielle pour l'épargne en cas de situation économique difficile.

Le WPIC prévoit que les ETF connaîtront d'importantes entrées nettes cette année, plutôt que des sorties nettes comme prévu précédemment. En outre, la demande industrielle (à l'exclusion du secteur automobile, qui a été légèrement revu à la baisse) devrait également être plus forte.

En outre, si l'on examine le rapport de plus près, l'offre révisée à la baisse dans le secteur du recyclage a compensé l'offre plus importante attendue dans le secteur minier. À l'heure actuelle, le platine se négocie toujours autour de 1 000 dollars l'once. La décote par rapport à l'or est donc d'environ 1 560 dollars. Le bureau d'analyse des matières premières de la Commerzbank allemande a indiqué que les fondamentaux du marché du platine suggèrent toujours un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux actuels. PLATINE (D1, intervalle H1) Les prix du platine s'échangent en hausse de près de 1,2% aujourd'hui et s'approchent des 1000$ l'once, gagnant ainsi près de 10% en quelques jours. Le sentiment autour du métal est également amélioré par la hausse des prix de l'or et de l'argent. Toutefois, si l'on considère l'ampleur des impulsions de prix précédentes (carrés verts), une correction potentielle à partir des niveaux actuels ne devrait pas être surprenante - mais avec des fondamentaux de marché plus solides, elle pourrait ne pas s'avérer profonde. La moyenne EMA50 (ligne orange) est sur le point de former une « croix dorée » avec la moyenne exponentielle EMA200, ce qui pourrait indiquer une impulsion haussière plus forte. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Source: xStation5

