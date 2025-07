Le ratio or/argent est en baisse. Quelles sont les implications pour les métaux ?

L'or et l'argent ont enregistré des gains spectaculaires au cours des dix dernières années. Il n'y a pas si longtemps, la hausse des cours de l'or au cours de la dernière décennie a même dépassé le rendement de l'indice S&P 500, mais ce dernier a réussi à surmonter ses difficultés et à atteindre de nouveaux sommets historiques. Néanmoins, le rendement du marché de l'or au cours des dix dernières années a été légèrement supérieur à 190 %, avec une augmentation de 27 % cette année, tandis que celui du marché de l'argent a augmenté de 152 %, avec une hausse de 21 % depuis le début de l'année. L'indice S&P 500, lors de la même période, a augmenté de près de 200 % et de seulement 6 % cette année, respectivement.



Il convient bien sûr de rappeler que ces rendements très élevés des métaux précieux n'auraient pas été possibles sans la correction qui a suivi 2011, liée aux anticipations d'une hausse significative des taux d'intérêt aux États-Unis. Actuellement, la situation semble complètement différente, l'or progressant même dans un contexte de maintien des taux d'intérêt élevés par la Fed. Cela signifie que le rôle de valeur refuge de l'or est un facteur déterminant de sa vigueur. Ces dernières années, de nombreux événements mondiaux ont incité les investisseurs à rechercher une protection pour leurs actifs. Tout aussi important, les banques centrales ont également rejoint les rangs de ceux qui recherchent des valeurs refuges, optant pour une diversification accrue de leurs réserves en raison des inquiétudes concernant la stabilité et la position du dollar américain. Parmi les principaux acheteurs de ces dernières années, on peut citer la Banque nationale de Pologne. Au cours des trois dernières années, les banques centrales ont acheté plus de 1 000 tonnes par an, soit plus de 20 % de la demande mondiale totale d'or. On s'attend à ce que 2025 soit une nouvelle année où la demande de ces institutions dépassera les 1 000 tonnes. De plus, après plusieurs années de stagnation, nous assistons également à un regain d'activité des fonds ETF. Les investisseurs achètent de nouvelles parts dans ces fonds, ce qui oblige les ETF à acheter de l'or physique sur le marché s'ils ont recours à une telle politique de couverture.



L'argent n'est pas acheté par les banques centrales. Sa structure de demande est également très différente de celle de l'or. La grande majorité de la demande d'argent est générée par l'industrie, y compris les technologies de plus en plus nouvelles. Dans le cas de l'argent, nous observons un déficit clair du marché depuis plusieurs années. Par conséquent, avec le réveil du segment des investissements, un déficit encore plus important est attendu sur le marché.

En raison de la perception de ces deux matières premières comme des métaux précieux, leur corrélation est assez importante. Par conséquent, si l'on examine le ratio or/argent, on constate toujours une sous-évaluation significative du métal « moins cher » par rapport au métal « plus cher ». Le ratio or/argent s'établit actuellement à 88, alors que la moyenne sur 10 ans indique un niveau de 80 points. En outre, la moyenne à long terme s'établit à 53 points. En supposant une stabilité ou une hausse des prix de l'or, les prix de l'argent ont encore un potentiel de hausse important. Cela est également démontré par le fait que l'argent est encore relativement loin de ses sommets historiques. Les pics historiques de l'argent ont été atteints en janvier 1980, à près de 50 dollars l'once, lorsque des inquiétudes ont surgi quant à la disponibilité de ce métal. Avec le développement de nouvelles technologies et la croissance de la demande d'investissement, une répétition d'un tel scénario ne peut être exclue.

Le ratio des prix est clairement en baisse. Si le prix de l'or venait à se stabiliser, mais que le ratio des prix continuait à baisser jusqu'à atteindre sa moyenne sur 10 ans, cela impliquerait que l'objectif à court terme pour l'argent pourrait être de 40 à 42 dollars l'once. Source : Bloomberg Finance LP, XTB.

Le prix de l'argent s'est ajusté à la volatilité de l'or ces dernières années. Bien que de nouvelles hausses de l'argent soient possibles, avec un or qui se consolide, le scénario le plus favorable pour l'argent serait une poursuite de la hausse modérée des prix de l'or. Les hausses excessives des prix de l'or sont souvent associées à un risque de marché excessif, ce qui n'est pas très favorable à l'argent compte tenu de la structure de sa demande. Source : xStation5