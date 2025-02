Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a commenté aujourd'hui l'économie américaine et les droits de douane. En voici le détail. Par ailleurs, la présidente du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a déclaré que le pays était sur le point de conclure un « accord » avec les États-Unis d'ici mardi prochain. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin Je vais dresser une liste des secteurs qui ont besoin de chaînes d'approvisionnement sécurisées, notamment les puces et les médicaments.

Les fonds australiens ont un statut privilégié auprès du CFIUS. Je préconise un ratio déficit budgétaire/PIB de 3 %.

La réglementation bancaire a poussé l'emprunt vers un système financier non réglementé, mais je ne vois pas de problème de stabilité.

Je vise à réduire les dépenses et à assouplir la politique monétaire en même temps.

Les emplois gouvernementaux ne génèrent pas de croissance réelle des salaires à long terme.

Trump veut diversifier l'approvisionnement et le traitement des minéraux critiques, l'Australie peut jouer un rôle.

Interrogé sur les relations commerciales avec l'Australie, Bessent a déclaré : « Jusqu'à présent, tout va bien. »

Nous examinerons les barrières non tarifaires et les politiques monétaires de la Chine dans l'analyse des tarifs réciproques.

La Chine a vraiment besoin de plus de consommation (...) La Chine devrait continuer à accroître ses déséquilibres économiques.

Le plan de désendettement du gouvernement est bien positionné pour plusieurs trimestres.

Les primes à terme devraient se contracter à mesure que le marché gagne en confiance dans le profil budgétaire à long terme du gouvernement américain.

Je porte une attention particulière au rendement des bons du Trésor à 10 ans, car je pense que les politiques de Trump devraient le réduire.

Les droits de douane sont une source importante de revenus et peuvent aider à gérer les déséquilibres dans d'autres économies.

Ils sont un élément essentiel de la stratégie et peuvent accroître la capacité industrielle des États-Unis.

Nous devons transférer la croissance économique du secteur public au secteur privé.

Les données américaines suggèrent que la santé financière est concentrée au sommet du spectre économique.

L'économie américaine est fragile en raison des dépenses excessives de l'administration Biden. Le président mexicain Sheinbaum Il n'y a pas eu de conflits commerciaux avec les États-Unis qui pourraient faire échouer un éventuel accord avant la date limite des droits de douane la semaine prochaine.

Mon plan B reste en place au cas où le gouvernement américain imposerait des droits de douane sur les produits mexicains la semaine prochaine. J'ai l'intention de conclure un accord tarifaire avec les États-Unis d'ici mardi prochain.

Mon gouvernement continue de discuter avec le gouvernement américain de la sécurité et du trade, à une semaine de la date limite de la pause tarifaire. PDG de BofA, Moynihan Le crédit privé n'a pas été mis à l'épreuve en période de stress.

La BofA ne prévoit pas de nouvelles baisses de taux cette année, ni l'année prochaine.

L'USDIDX a réduit ses pertes initiales alimentées par une lecture de la confiance des consommateurs américains en février plus faible que prévu.

