🗽L'endettement des consommateurs américains augmente à un rythme record depuis la fin de 2022 💵 Quelles sont les prochaines perspectives pour les bons du Trésor (TNOTE) ?

Selon les données de la Réserve fédérale publiées hier (lundi 9 septembre), le montant total des prêts à la consommation en cours aux États-Unis a augmenté de 25,5 milliards de dollars en juillet par rapport à juin. Ce résultat a dépassé toutes les prévisions des analystes de Bloomberg et s'est avéré être le plus élevé depuis la fin de l'année 2022. Les prévisions suggéraient une augmentation de 2 milliards de dollars, par rapport au chiffre précédent de 8,93 milliards de dollars (révisé à la baisse, à 5,23 milliards de dollars). Le total des prêts à la consommation aux États-Unis a augmenté de 6 % en glissement annuel en juillet pour atteindre 5 093 milliards de dollars. La part des prêts automobiles en souffrance, en retard d'au moins 30 jours, est la plus élevée depuis 2010. La part des nouveaux défauts de paiement sur les cartes de crédit a augmenté pour atteindre 9,05 %, le nouveau niveau le plus élevé depuis près de 12 ans.

La dette renouvelable, y compris les cartes de crédit, a augmenté de 10,6 milliards de dollars d'un mois sur l'autre ; il s'agit de la valeur la plus élevée en cinq mois. Les prêts non renouvelables (prêts automobiles/prêts étudiants) ont augmenté de 14,8 milliards de dollars en plus d'un an.

La rĂ©cente augmentation de la dette a contribuĂ© Ă la plus forte hausse des ventes au dĂ©tail depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2023. Il s'agit principalement d'une augmentation des achats de vĂ©hicules. Un pourcentage croissant d'encours de cartes de crĂ©dit et la demande de dettes Ă taux d'intĂ©rĂŞt Ă©levĂ©, ainsi que le taux d'Ă©pargne des mĂ©nages amĂ©ricains, proche de son plus bas niveau depuis plusieurs annĂ©es, pourraient se traduire par une pression accrue pour rĂ©duire la dynamique des dĂ©penses de consommation. En outre, les taux d'intĂ©rĂŞt de la Fed, bien qu'ils soient susceptibles de baisser Ă partir de septembre, ne commenceront Ă avoir un impact significatif sur le budget des mĂ©nages amĂ©ricains qu'au bout de plusieurs trimestres, alors qu'ils ont d'abord Ă©tĂ© « touchĂ©s » par l'inflation Ă©levĂ©e et qu'aujourd'hui, avec la baisse du taux d'Ă©pargne, ils devraient commencer Ă peser sur les taux d'intĂ©rĂŞt. Actuellement, le pourcentage de consommateurs en dĂ©faut de paiement est encore relativement faible, Ă 3,2 % (rapport de la Fed de New York du mois d'aoĂ»t), mais les projections de base suggèrent une augmentation Ă partir de ces niveaux. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TNOTE (W1) Les contrats Ă terme sur les obligations amĂ©ricaines Ă 10 ans ont rĂ©cemment augmentĂ©, atteignant des niveaux inĂ©galĂ©s depuis 2005 ; un retour au-dessus de 120 confirmerait Ă moyen terme un changement de tendance. Actuellement, les rendements des obligations du TrĂ©sor amĂ©ricain Ă 10 ans sont de 3,71 % ; naturellement, leur baisse a favorisĂ© les gains de TNOTE ; de nouvelles prĂ©occupations « rĂ©cessionnistes » concernant la dynamique de l'Ă©conomie Ă l'Ă©tranger, ainsi que le dĂ©but d'un cycle d'assouplissement monĂ©taire, pourraient alimenter davantage les haussiers, tandis que des surprises du cĂ´tĂ© de l'inflation, des donnĂ©es plus robustes et un Ă©ventuel rebond des prix du pĂ©trole Ă partir des niveaux actuellement survendus pourraient exercer une nouvelle pression Ă la baisse. Source: xStation5 Source : RĂ©serve fĂ©dĂ©rale, Bloomberg Finance L.PÂ

