Les actions de CME Group proches de leurs plus hauts niveaux depuis 52 semaines grâce à la recommandation de Citi 📈

Les actions du Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US), basé à Chicago, qui gère des bourses de contrats à terme telles que le CME, le CBOT et le NYMEX, sont en très forte hausse ; le cours de l'action de la société avait quelque peu stagné jusqu'à récemment, mais a augmenté de près de 15% au cours des dernières semaines, atteignant des niveaux record depuis avril 2022. Les analystes de Citigroup ont relevé aujourd'hui l'objectif de cours à 250 dollars par action, contre 240 dollars précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat. Récemment, le CME lui-même a indiqué qu'il était très satisfait de l'activité des investisseurs dans les nouveaux produits, y compris ceux basés sur le bitcoin, et qu'il s'attendait à ce qu'ils contribuent positivement aux bénéfices. La banque a indiqué que le CME fait état d'une croissance significative des volumes de trade, avec un volume quotidien moyen (ADV) total pour le deuxième trimestre de 28,3 millions, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente ; les frais d'ADV ont augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente. L'activité augmente sur l'ensemble du portefeuille de la bourse, des matières premières agricoles aux contrats de taux d'intérêt et d'indice.

Selon Citi, compte tenu de l'incertitude géopolitique actuelle, des élections à venir et de l'orientation de la politique de la Réserve fédérale, les perspectives de CME restent bonnes. Le portefeuille d'actifs diversifiés et la grande liquidité de l'entreprise sont considérés comme des avantages clés qui lui permettent de conserver un avantage significatif sur le marché. D'autre part, la pression exercée par son rival FMX, soutenu par BlackRock et Citadel, se fait sentir, mais l'aspect négatif qui en découle devrait déjà être pris en compte dans le prix actuel de l'action.

CME Group a réalisé un ADV international record de 8,4 millions de contrats au cours du dernier trimestre ; il est en concurrence avec le LME pour les contrats de matières premières utilisées dans les batteries de voiture (cobalt et lithium) et les contrats d'alliage. Les analystes de RBC Capital ont été un peu moins optimistes récemment, soulignant le risque de voir FMX « prendre » des parts de marché. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Tableaux de bord de la valorisation financière de CME Group

Les actions de CME sont valorisées avec une prime relativement faible par rapport à la moyenne du S&P 500 (p/e autour de 24 et 22 p/e à terme), alors qu'historiquement le ratio a eu tendance à rester plus élevé, tandis que la société voit actuellement ses bénéfices nets s'améliorer et bénéficie d'une plus grande volatilité des marchés, ce qui implique une augmentation de la demande de couverture et de l'activité globale de trade. La principale menace vient de FMX, qui est susceptible d'« engloutir » une partie de l'activité de trade liée aux obligations et aux taux d'intérêt, à partir de cet automne. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

