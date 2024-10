Les actions de Tesla montent avant le lancement du robotaxi

Les actions de Tesla progressent de 0,4 % aujourd'hui, à la veille de l'événement majeur de l'année pour l'entreprise fondée par Elon Musk : la présentation du robotaxi, intitulée « We, Robot ». L'événement se tiendra aux studios Warner Bros à Hollywood (Los Angeles), sur un immense complexe de 44 hectares comprenant de grands plateaux utilisés pour divers films et émissions de télévision. Tous attendent le robotaxi Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Il y a cinq ans, Musk avait présenté pour la première fois ses robotaxis, des véhicules entièrement autonomes capables de transporter des passagers d'un point à un autre sans conducteur. Selon l'annonce faite par le magnat à l'époque, ces robotaxis, dont le fonctionnement serait similaire à celui d'Uber ou Cabify, devaient être opérationnels d'ici la fin de 2020. Toutefois, les prévisions de Musk ne se sont pas réalisées. Au contraire, depuis la première annonce, le lancement des robotaxis a connu de nombreux retards, ce qui a eu des répercussions sur les actions de l'entreprise. Après un nouveau report en juillet dernier, où l'on annonçait que la société ne dévoilerait pas le véhicule en août, il semble que cette fois-ci, l'événement aura lieu et que le robotaxi verra enfin le jour. Tesla devrait donc présenter son premier robotaxi ce jeudi 10 octobre, une petite berline à deux portes et deux sièges, dotée de quatre roues (bien qu'il ait été un temps question de trois roues) et d'un grand coffre, conçu pour les bagages. L'interface utilisateur du véhicule devrait ressembler à celle des modèles actuels, bien que simplifiée, certains aspects ne pouvant pas être contrôlés. Il n'est pas exclu que Musk présente également une application de transport similaire à Uber. L'une des idées du magnat serait de transformer la flotte actuelle de Tesla en une sorte d'Airbnb sur roues, où les propriétaires envoient leurs voitures autonomes récupérer des passagers lorsqu'ils ne les utilisent pas. Pour que cela fonctionne, Tesla devra cependant fournir plus de détails, notamment sur la responsabilité en cas d'accident ou de vol, ainsi que sur l'entretien et le nettoyage des véhicules entre les trajets. Lors de l'événement, les participants devraient également avoir l'opportunité de tester le robotaxi et de se faire conduire dans les studios. Performance boursière de Tesla Le dévoilement du robotaxi intervient peu après que Tesla ait publié ses chiffres de livraisons pour le dernier trimestre, qui n'ont pas répondu aux attentes du marché. Au cours des trois derniers mois, l'entreprise a livré 462 890 véhicules à ses clients, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Bien que cette hausse ait mis fin à deux trimestres consécutifs de baisse, Tesla n'a pas atteint les prévisions des analystes, qui tablaient sur 463 000 livraisons. En comparaison avec son principal rival, BYD, qui a livré jusqu'à 443 426 véhicules, Tesla reste le premier fabricant mondial de véhicules électriques. Cependant, la société a connu une année 2024 marquée par une grande volatilité, ses actions ayant subi des baisses importantes. Ces derniers mois, les actions de Tesla ont récupéré de manière irrégulière après une chute de plus de 40 % enregistrée à la mi-avril. Cette reprise a été stimulée par les promesses de robotaxis faites par Musk et par l'annonce de nouveaux modèles plus économiques. Toutefois, après la publication des dernières livraisons, les actions de l'entreprise ont chuté de 7 %, une baisse récemment atténuée grâce à la hausse des actions suite à l'annonce de nouveaux tarifs que l'Union européenne appliquera aux véhicules électriques fabriqués en Chine. En effet, Tesla, qui dispose d'importantes installations de production en Chine, a enregistré une hausse de 2 % après avoir obtenu un taux de droit de douane de 7,8 %, le plus bas de ceux imposés par l'Union européenne. Reste à voir quel impact le robotaxi aura sur les actions de Tesla et comment cela pourra faire évoluer l'entreprise. Comment acheter des actions Tesla ? Dans la large gamme d'instruments financiers proposés par XTB, nos utilisateurs peuvent investir dans les actions Tesla. Comme pour le reste des actions ou ETF de notre portefeuille, les premiers 100 000 euros de transactions mensuelles sont exonérés de commission d'achat ou de vente. De plus, ceux qui souhaitent investir dans plusieurs types d'actifs peuvent le faire via nos plans d'investissement, une fonctionnalité permettant de combiner différents titres, de planifier des contributions périodiques et de choisir à la fois le montant et le mode de paiement.

