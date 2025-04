Les actions de U.S. Steel chutent, Trump réaffirme son opposition à l'accord avec Nippon

Les actions de U.S. Steel ont plongé de 7,9 % après que le président Trump a réitéré son opposition à l'acquisition de la société par le groupe japonais Nippon Steel, et ce malgré l’autorisation récente d’un nouvel examen au nom de la sécurité nationale qui avait temporairement ravivé l’optimisme des investisseurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile « Nous aimons le Japon, mais U.S. Steel est une entreprise très spéciale », a déclaré mercredi le président Trump depuis le Bureau ovale. « Nous ne voulons pas qu’elle parte au Japon ni ailleurs, et nous travaillons avec eux. » Le président a suggéré qu’il préférerait une participation minoritaire de Nippon Steel plutôt qu’un rachat total de ce fabricant d’acier emblématique américain. La saga autour de l’accord avec Nippon a connu de nombreux rebondissements depuis son annonce en décembre 2023, à 55 dollars par action. L’administration Biden a tenté de bloquer la transaction pour des raisons de sécurité nationale — une décision actuellement contestée en justice par U.S. Steel et Nippon. Pendant ce temps, l’investisseur activiste Ancora a nommé une liste de candidats au conseil d’administration dans le cadre de son propre plan pour l’entreprise, qui inclut des cessions d’actifs afin de financer des investissements. Alors que l’issue de la fusion demeure incertaine, les tarifs douaniers de 25 % imposés par le président Trump sur les importations d’acier ont fait grimper les prix domestiques au-delà de 900 dollars la tonne, contre environ 700 dollars fin 2024 — une hausse significative par rapport à l’offre initiale de 35 dollars par action faite par Cleveland-Cliffs en août 2023 pour U.S. Steel. U.S. Steel (D1) Le titre évolue au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %. Les acheteurs tenteront de franchir le niveau de retracement à 78,6 %, qui a déjà servi de zone de retournement majeure. Le RSI affiche une divergence baissière avec un sommet inférieur, tandis que le MACD reste resserré, signalant une indécision. Source : xStation

