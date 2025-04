Les banquiers de la Fed Williams et Barkin commentent l'économie et l'inflation américaines

Hier, les membres de la Réserve fédérale Thomas Barkin et John Williams ont commenté l'état de l'économie américaine. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leurs remarques. Williams (Réserve fédérale) Le ralentissement du rythme de réduction du bilan de la Fed était une étape naturelle.

Les anticipations d'inflation à long terme sont actuellement bien ancrées.

La Fed doit maintenir la stabilité des anticipations d'inflation à long terme.

Je ne sais pas exactement où la politique monétaire doit se situer d'ici la fin de l'année.

La Fed a la possibilité de recueillir davantage de données avant de modifier sa politique.

La politique monétaire actuelle est bien positionnée pour traverser l'incertitude.

Je m'attends à ce que l'économie continue de croître, mais à un rythme plus lent que l'année dernière.

L'économie n'est pas actuellement en état de stagflation.

La Fed ne permettra pas que l'inflation élevée s'enracine.

Je ne rejette pas les données anecdotiques et les enquêtes peu concluantes.

L'économie se porte actuellement très bien.

Je ne prévois pas de récession ; l'économie reste solide et le marché du travail est fort.

Les risques liés à la croissance et à l'inflation sont tout aussi importants.

L'incertitude est actuellement très élevée et les craintes d'un ralentissement s'accentuent.

Mon scénario de base prévoit une inflation relativement stable cette année, mais avec des risques à la hausse.

Il existe un risque évident que l'inflation soit plus élevée que les prévisions de la Fed.

Les biens de consommation sont susceptibles de subir un transfert rapide des effets tarifaires sur les prix.

Les biens intermédiaires peuvent réagir aux tarifs douaniers avec un certain retard.

L'impact des tarifs douaniers pourrait se faire sentir sur une période prolongée.

Il est trop tôt pour évaluer tous les effets des tarifs douaniers, les détails sont importants. J'observe attentivement les données pour évaluer l'impact des tarifs douaniers sur les prix. Barkin (Réserve fédérale) La stagflation des années 1970 était caractérisée par des anticipations d'inflation non ancrées - nous ne constatons pas cela aujourd'hui.

Ce n'est pas le moment de faire des prévisions sur le nombre de baisses de taux pour cette année.

Les données actuelles semblent correctes, mais je vois des risques du côté de l'emploi.

Je suis préoccupé à la fois par l'inflation et le marché du travail.

Le processus de liquidation du bilan pourrait être plus lent et durer plus longtemps.

Je ne suis pas pressé de réduire les taux d'intérêt.

Les baisses de taux nécessitent d'avoir la certitude que l'inflation est sous contrôle.

Je ne suis pas convaincu que la hausse des coûts ne sera pas répercutée sur les consommateurs.

Les fournisseurs indiquent qu'ils devront répercuter la hausse des prix.

Les consommateurs disent qu'ils en ont assez de payer des prix élevés.

Par conséquent, je vois certains risques pour le marché du travail découlant des droits de douane.

Donald Trump devrait annoncer un nouveau plan tarifaire le 2 avril dans la roseraie de la Maison Blanche.

