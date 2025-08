Performance des marchés financiers

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street était également dans le vert à mi-séance, le calme étant revenu sur les marchés après la forte baisse de vendredi liée au rapport sur l'emploi américain et à l'annonce de nouveaux droits de douane américains. En l'absence d'importantes publications financières de sociétés et d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les investisseurs ont profité d'achat à bon compte dans plusieurs compartiments, notamment financier et technologique. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,14% à 7.632,01 points après un repli de 2,91% vendredi. Le Footsie britannique a avancé de 0,65% et le Dax allemand a progressé de 1,41%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,47%, le FTSEurofirst 300 0,82% et le Stoxx 600 0,84%.

Performance des marchés américains

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones monte de 0,99%, le Standard & Poor's 500 de 1,12% et le Nasdaq de 1,51%, effaçant une partie des pertes subies vendredi lorsque le S&P 500 est tombé à un creux de plus de deux mois. Les indices boursiers américains ont corrigé vendredi après un rapport sur l'emploi qui a montré que l'économie avait créé moins de postes que prévu en juillet, tandis que les chiffres de juin ont été fortement révisés. Cette statistique a fait craindre une détérioration du marché du travail aux États-Unis et parallèlement renforcé à près de 90% la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre, contre une probabilité de 63,1% il y a une semaine. D'ici à la fin de l'année, les marchés s'attendent désormais à au moins deux baisses de taux d'un quart de point aux États-Unis, une perspective qui a contribué à stabiliser Wall Street. L'indice CBOE de volatilité est ainsi tombé lundi à environ 18 points après avoir atteint un sommet de plus d'un mois vendredi, tandis que les rendements obligataires à court terme aux États-Unis et en Europe se sont stabilisés.

Contexte commercial et économique

Le rebond des actions pourrait toutefois s'avérer de courte durée, les craintes sur les droits de douane, qui commenceront à être collectés jeudi, étant toujours présentes, comme en témoigne la baisse lundi, à contre-courant de la tendance, de l'indice de référence (-0,15%) à la Bourse de Zurich. Donald Trump a décidé d'imposer à la Suisse des droits de douane de 39%, l'un des taux les plus élevés. En outre, les commandes à l'industrie aux États-Unis se sont fortement contractées en juin sur fond d'effondrement des commandes d'avions commerciaux, selon des données publiées lundi qui confirment l'enquête ISM de vendredi montrant une baisse inattendue de l'activité manufacturière américaine en juillet. En zone euro, l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis a plombé le moral des investisseurs en août, selon l'indice Sentix, qui est passé en négatif en août, de 4,5 à -3,7.

Performances des entreprises

Air France-KLM : Air France-KLM a bondi de 14,02% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays, l'intermédiaire citant notamment une hausse des revenus unitaires par passagers.

: Air France-KLM a bondi de 14,02% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays, l'intermédiaire citant notamment une hausse des revenus unitaires par passagers. Swatch : Les industriels suisses comme Swatch (-2,35%), Richemont (-1,54%) et Roche (-1,05%) ont fini dans le rouge après l'annonce des droits de douane américains contre la Suisse.

: Les industriels suisses comme Swatch (-2,35%), Richemont (-1,54%) et Roche (-1,05%) ont fini dans le rouge après l'annonce des droits de douane américains contre la Suisse. Lloyds : Les valeurs bancaires Lloyds (+9,0%), Close Brothers (+23,52%), Barclays (+1,62%), Bank of Ireland (+3,67%) et Santander (+3,86%) ont profité de l'annulation par la Cour suprême du Royaume-Uni d'une décision de 2024 qui avait provoqué une onde de choc dans le secteur du financement automobile par les banques.

: Les valeurs bancaires Lloyds (+9,0%), Close Brothers (+23,52%), Barclays (+1,62%), Bank of Ireland (+3,67%) et Santander (+3,86%) ont profité de l'annulation par la Cour suprême du Royaume-Uni d'une décision de 2024 qui avait provoqué une onde de choc dans le secteur du financement automobile par les banques. PostNL : PostNL a grimpé de 4,84% après l'annonce par le groupe d'un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre alors que les analystes tablaient sur une perte.

Taux de change

Le dollar, qui a perdu vendredi 1,3% face à un panier de devises internationales, recule encore lundi, de 0,34%. Le billet vert est fragilisé par le rapport sur l'emploi américain et la décision de Donald Trump de limoger la responsable des statistiques du département du Travail, Erika McEntarfer. L'euro cède 0,12%, à 1,570 dollar, après avoir pris environ 1,5% vendredi.

Rendements obligataires

Les rendements des obligations souveraines américaines à deux ans, qui a chuté de 24 points de base (pb) vendredi, s'est stabilisé lundi à 3,71%. Le dix ans, tombé vendredi à un plus bas d'un mois après une baisse de 14 points, s'affiche lundi à 4,21%, également stable. Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en repli de 4,7 points de base, à 2,62%, prolongeant la baisse de vendredi, alors que les indicateurs américains suggèrent un assouplissement monétaire plus marqué en zone euro qu'aux États-Unis. Le deux ans allemand a cédé 1,4 point de base, à 1,89%. L'écart de rendement entre les obligations d'État américaines et allemandes à dix ans a augmenté de 3,5 points de base, pour atteindre 158 pb.

Marché pétrolier

La décision de l'Opep+ de procéder à une nouvelle hausse de sa production en septembre pèse sur les cours pétroliers mais la baisse est limitée par la menace de sanctions américaines contre la Russie. Le Brent reflue de 0,83% à 69,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,91% à 66,71 dollars.