Augmentation des défaillances d'entreprises à fin octobre 2023

Le nombre de défaillances d'entreprises en France a légèrement augmenté à la fin du mois d'octobre, atteignant 64.650 défaillances sur une période de douze mois, contre 64.191 à fin septembre, selon les dernières données de la Banque de France. Cette hausse modeste survient après un rattrapage des défaillances qui avaient été temporairement freinées par les aides exceptionnelles durant la crise sanitaire de la Covid-19.

Comparé à la même période de l'année précédente, le nombre de défaillances a augmenté de 21%, après une progression de 24% en rythme annuel à fin septembre. La Banque de France précise que cette dynamique de rattrapage s'explique par la période exceptionnelle de soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire, lorsque les défaillances étaient exceptionnellement basses en raison des aides publiques.

Des défaillances en hausse par rapport à la moyenne pré-Covid

Cependant, par rapport à la moyenne des années 2010-2019, les défaillances sont en hausse de 8,9% à fin octobre 2023. Cela reflète un retour à un rythme plus normal après les effets de la crise sanitaire, mais aussi des signes de fragilité persistante dans certains secteurs économiques.

Les secteurs économiques les plus touchés par les défaillances d'entreprises sont principalement dans les domaines de l'immobilier (+40,4%), des transports et de l'entreposage (+40,0%) et des activités financières et d'assurance (+30,9%). Ces secteurs ont souffert des difficultés économiques et de la hausse des coûts, ce qui a conduit à une recrudescence des défaillances. En revanche, les secteurs industriels (+9,2%) ainsi que l'enseignement, la santé, l'action sociale et les services aux ménages (+9,2%) ont été moins impactés.

Les petites et moyennes entreprises (PME) en grande difficulté

Les PME ont particulièrement été affectées par cette tendance à la hausse. En effet, les défaillances des PME ont bondi de 21% sur un an, représentant 64.587 entreprises, principalement des microentreprises et des entreprises de taille indéterminée (59.318). Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises ont également enregistré une hausse de 8,6%, avec 63 défaillances.

Malgré cette augmentation des défaillances, la médiation du crédit ne semble pas connaître de pression accrue, puisque le nombre de saisines dans ce domaine n'a pas augmenté ces derniers mois, selon la Banque de France. Cela suggère que, bien que des difficultés persistent pour un nombre croissant d'entreprises, les mécanismes de soutien au crédit n'ont pas encore été sollicités à grande échelle.

