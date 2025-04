BHC : +8% ; après que Carl Icahn ait révélé une exposition économique totale d'environ 34% aux actions ordinaires. Bien qu'Icahn détienne une participation de 9,4% dans la société, il a une exposition supplémentaire de 24,6% par le biais d'accords d'échange d'actions avec règlement en espèces, selon un dépôt.

CALX : +14% ; les actions ont rebondi grâce aux résultats, avec un bénéfice par action au premier trimestre de 0,19 dollar, dépassant l'estimation de 0,13 dollar, et des revenus de 220,2 millions de dollars contre une estimation de 206,9 millions de dollars. La société a annoncé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 100 millions de dollars et prévoit un bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre de 0,18 à 0,24 dollar contre une estimation de 0,16 dollar, et des revenus de 221 à 227 millions de dollars contre une estimation de 211 millions de dollars.

DGX : +7% ; le bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 2,21 dollars a dépassé les estimations de 2,15 dollars grâce à de meilleurs revenus de 2,65 milliards de dollars, avec une forte croissance des revenus d'environ 12%, y compris près de 2,5% de croissance organique.

EFX : +11% ; le bénéfice par action du premier trimestre de 1,53 dollar a dépassé l'estimation de 1,40 dollar et a dévoilé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, tout en maintenant ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025 malgré les solides résultats du premier trimestre.

FSLR : +13% ; les actions du secteur solaire augmentent (SEDG, ENPH) après que les responsables américains du commerce ont finalisé des niveaux de droits de douane élevés sur la plupart des cellules solaires d'Asie du Sud-Est. L'affaire a été introduite l'année dernière par Hanwha Qcells de Corée et First Solar basée en Arizona. Les droits de douane ciblent de grandes entreprises chinoises comme Jinko Solar et Trina Solar, les droits de douane atteignant 3 500%.

GE : +3% ; le bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 1,49 dollar contre une estimation de 1,27 dollar, et des revenus du premier trimestre de 9 milliards de dollars en ligne avec le consensus. Les commandes du premier trimestre s'élèvent à 12,3 milliards de dollars. La société a maintenu ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2025 inchangées, mais a déclaré qu'elle prenait désormais en compte l'impact des droits de douane annoncés.

MMM : +7% ; le bénéfice par action du premier trimestre de 1,88 dollar a dépassé l'estimation de 1,77 dollar et les ventes de 5,8 milliards de dollars, en baisse de 25% d'une année sur l'autre par rapport à 7,72 milliards de dollars, mais supérieures aux estimations de 5,75 milliards de dollars. La société s'attend désormais à un impact négatif lié aux droits de douane de 0,20 à 0,40 dollar sur ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 7,60 à 7,90 dollars. Elle a également annoncé qu'elle augmentait ses rachats d'actions pour l'ensemble de l'année à environ 2 milliards de dollars, avec une autorisation du conseil d'administration de 7,5 milliards de dollars.

PNR : +7% ; les ventes du premier trimestre de 1,01 milliard de dollars ont dépassé les estimations de 988,9 millions de dollars grâce à un meilleur bénéfice par action de 1,11 dollar contre une estimation de 1,01 dollar, soutenu par une forte demande pour ses services d'entretien et de réparation de piscines sur le marché secondaire. La société a réduit ses perspectives de bénéfices pour 2025 à environ 4,27 à 4,42 dollars par action contre une fourchette précédente de 4,37 à 4,52 dollars par action.

