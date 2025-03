🏆 Les Gagnants du Jour : BJ, BURL, TREE

BABA : +1% ; après avoir dévoilé son dernier modèle d'IA open-source. La plateforme a marqué un grand bond en avant par rapport à la version précédente, en utilisant seulement une fraction des données employées par DeepSeek’s R1.

BJ : +10% ; a rapporté un bénéfice par action ajusté de 0,93 dollar au quatrième trimestre, dépassant le consensus de 0,88 dollar, tandis que les revenus ont diminué de 1,5% d'une année sur l'autre à 5,28 milliards de dollars, juste au-dessus des estimations de 5,27 milliards de dollars. Les frais d'adhésion ont augmenté de 7,9% d'une année sur l'autre à 117,0 millions de dollars. La société a également fourni des perspectives pour l'ensemble de l'année, avec une croissance des ventes des clubs comparables de 2% à 3,5%, en ligne avec les estimations de +2,9%.

BURL : +11% ; les actions ont bondi grâce à un quatrième trimestre supérieur aux attentes, avec un bénéfice par action de 4,13 dollars dépassant le consensus de 3,77 dollars et des revenus légèrement meilleurs de 3,27 milliards de dollars. La croissance des ventes comparables des magasins au quatrième trimestre a été de 6%, contre une guidance de 0% à 2%. Cependant, les prévisions de bénéfices par action pour l'année sont inférieures aux attentes.

DHI : +2% ; ainsi que d'autres actions du secteur du logement, ont augmenté après une mise à niveau positive du secteur par Seaport Global et une baisse de cinq semaines des taux des bons du Trésor et des prêts hypothécaires.

JD : +2% ; a rapporté que les revenus du quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 13,4% d'une année sur l'autre à 47,5 milliards de dollars, et les revenus annuels ont atteint 158,8 milliards de dollars, en hausse de 6,83% d'une année sur l'autre. Les revenus de détail ont augmenté de 14,73% à 42,1 milliards de dollars et la logistique a augmenté de 10,37% à 7,13 milliards de dollars.

TREE : +21% ; a livré un bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre environ 50% supérieur au consensus, avec des indicateurs au-dessus de la fourchette supérieure des prévisions de la direction. Pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2021, les trois segments déclarés de TREE sont revenus à une croissance d'une année sur l'autre, selon KBW Inc.

VEEV : +8% ; le revenu du quatrième trimestre a surpassé les attentes (+14% d'une année sur l'autre normalisé), ce qui s'est répercuté sur les marges (43%) et les bénéfices (+26% d'une année sur l'autre). Les prévisions pour l'exercice 2026 de croissance des revenus de 11% et des bénéfices par action ont dépassé le consensus (+11%/5%) et la croissance des abonnements guidée (+14%, environ 85% des revenus) était solide.

ZS : +4% ; a rapporté de solides résultats pour le deuxième trimestre avec une surperformance dans tous les domaines, tandis que le dépassement du deuxième trimestre s'est traduit par des prévisions plus élevées pour l'exercice 2025, les hypothèses pour le second semestre restant largement inchangées. Les revenus facturés calculés de 743 millions de dollars ont augmenté de 18% d'une année sur l'autre, dépassant les estimations de la rue de 23 millions de dollars, alimentés par une croissance de 25% d'une année sur l'autre des revenus non planifiés.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."