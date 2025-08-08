Santé et Biotechnologie CAPR (Capricor Therapeutics) : +11% ; après avoir annoncé qu'une réunion avec la FDA américaine a été programmée pour discuter du chemin réglementaire de sa thérapie cellulaire pour le traitement de la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne.

(Capricor Therapeutics) : +11% ; après avoir annoncé qu'une réunion avec la FDA américaine a été programmée pour discuter du chemin réglementaire de sa thérapie cellulaire pour le traitement de la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne. GILD (Gilead Sciences) : +7% ; a publié un dépassement trimestriel et une hausse couplée à des commentaires optimistes sur le lancement en cours de Yeztugo ; a dépassé les attentes pour les ventes et le bénéfice par action du deuxième trimestre 2025, porté par le segment VIH ; la force dans le VIH a également incité la direction à relever ses prévisions, projetant maintenant une croissance de +3% d'une année sur l'autre contre une croissance nulle (précédente). Technologie et Commerce en Ligne DOCS (Doximity) : +12% ; a rapporté un dépassement des revenus et du bénéfice net ajusté, avec des revenus environ 5% au-dessus du consensus et un EBITDA ajusté environ 11% au-dessus des estimations de la rue ; a également guidé les revenus du deuxième trimestre fiscal environ 5% au-dessus du consensus actuel et l'EBITDA ajusté environ 7% au-dessus du consensus ; a également relevé ses prévisions pour l'année complète de 1%.

(Doximity) : +12% ; a rapporté un dépassement des revenus et du bénéfice net ajusté, avec des revenus environ 5% au-dessus du consensus et un EBITDA ajusté environ 11% au-dessus des estimations de la rue ; a également guidé les revenus du deuxième trimestre fiscal environ 5% au-dessus du consensus actuel et l'EBITDA ajusté environ 7% au-dessus du consensus ; a également relevé ses prévisions pour l'année complète de 1%. REAL (The RealReal) : +22% ; a rapporté des revenus du deuxième trimestre de 165 millions de dollars (+14% d'une année sur l'autre) et un EBITDA ajusté de 6,7 millions de dollars (marge de 4%), soutenu par un GMV record de 504 millions de dollars, soulignant que la performance était soutenue par un nombre record de nouveaux consignataires, et que les tendances se sont poursuivies au troisième trimestre ; a également relevé ses perspectives pour l'année fiscale pour refléter la dynamique continue de l'entreprise. Voyage et Loisirs EXPE (Expedia Group) : +4% ; après avoir relevé leurs prévisions de croissance des réservations brutes pour l'année complète à entre 3% et 5%, en hausse d'un point de pourcentage par rapport à leur prévision précédente, suite à une hausse de 21% du bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre à 4,24 dollars (contre une estimation de 4,10 dollars). Commerce de détail et Consommation MNST (Monster Beverage) : +7% ; a été surclassée à Surpondération chez Piper après des résultats notant que la croissance des revenus du deuxième trimestre (+9,4%) était environ 2,5 points de pourcentage meilleure que prévu, et tandis que la croissance aux États-Unis.

(Monster Beverage) : +7% ; a été surclassée à Surpondération chez Piper après des résultats notant que la croissance des revenus du deuxième trimestre (+9,4%) était environ 2,5 points de pourcentage meilleure que prévu, et tandis que la croissance aux États-Unis. NTRA (Natera) : +14% ; les actions ont bondi alors qu'elles ont livré un autre trimestre de résultats solides et une hausse, tandis que la direction a choisi de maintenir son guide des dépenses d'exploitation stable – un renversement par rapport aux trimestres récents où elle l'avait relevé.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."