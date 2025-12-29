Ouverture US: Début de semaine avec de légères baisses, dans un contexte de tensions géopolitiques

- Les tensions diplomatiques provoquent de l’incertitude chez les investisseurs.
- Les valorisations de l’argent et des entités associées sont sous pression.
- Intel vend ses actions.
Les échanges en début de semaine aux États-Unis s’ouvrent sur un sentiment nettement négatif, malgré une période prolongée de faible engagement des investisseurs. Les tensions géopolitiques et financières donnent le ton aux mouvements des indices. Les plus fortes baisses sont observées sur les contrats US100, en recul de plus de 0,8 %. Des replis plus modérés concernent le S&P 500 et le Russell 2000, où les baisses des contrats se limitent à environ 0,4 %.
Les facteurs géopolitiques influençant les prix proviennent à la fois de l’Est et de l’Ouest. Les investisseurs tentent une nouvelle fois d’évaluer l’impact des négociations concernant l’Ukraine sous l’égide des États-Unis, malgré leur caractère peu productif.
Dans le même temps, la Chine a lancé des exercices militaires de grande ampleur non annoncés, baptisés « Justice Mission 2025 ».
Parallèlement, la Chine s’engage également à limiter les exportations d’argent et à réduire les droits de douane sur une gamme de produits, notamment les batteries et les biens médicaux.
Les investisseurs particuliers restent concentrés sur l’argent, qui, après des hausses hyperboliques ces derniers jours, traverse une phase de correction tout aussi rapide. Un facteur majeur est la hausse des frais décidée par la bourse CME, qui a déclenché une vague de clôture de positions spéculatives.
Données macroéconomiques :
-
Ventes de logements en attente (MoM) pour novembre : le marché anticipe une baisse d’environ 1 %.
-
Indice de la Fed de Dallas (industrie manufacturière) pour décembre.
-
Stocks de pétrole, pour lesquels le marché anticipe à nouveau une baisse supérieure à environ 2 millions de barils.
-
Rapport hebdomadaire de l’EIA sur les stocks de gaz.
US100 (D1)
Source: xStation5
Les acheteurs ont réussi à récupérer une partie des pertes depuis le dernier sommet, mais la dynamique de hausse s’affaiblit clairement. Si la demande ne parvient pas à défendre le niveau d’environ 25 900, la concrétisation d’une figure de double sommet devient très probable. Dans ce contexte, les vendeurs cherchent à faire passer le cours sous le niveau FIBO 23,6, qui constitue la première résistance significative.
Actualités des entreprises :
-
Coupang (CPNG.US) – L’opérateur coréen de commerce en ligne coté à la Bourse de New York progresse de près de 3 % après avoir promis une indemnisation à la suite d’une récente fuite de données.
-
Coeur Mining (CDE.US) – Les sociétés actives dans l’extraction de l’argent reculent après la baisse des prix des métaux précieux aujourd’hui. Les pertes dépassent 4 %.
-
Energy Fuels (UUUU.US) – Le producteur de combustible nucléaire gagne plus de 3 % après avoir relevé ses prévisions de production et de ventes.
-
Intel (INTC.US) – Le fabricant de processeurs a vendu 214,8 millions de ses actions à Nvidia pour un montant de 5 milliards de dollars.
