Ouverture US: Début de semaine avec de légères baisses, dans un contexte de tensions géopolitiques

Les échanges en début de semaine aux États-Unis s’ouvrent sur un sentiment nettement négatif, malgré une période prolongée de faible engagement des investisseurs. Les tensions géopolitiques et financières donnent le ton aux mouvements des indices. Les plus fortes baisses sont observées sur les contrats US100, en recul de plus de 0,8 %. Des replis plus modérés concernent le S&P 500 et le Russell 2000, où les baisses des contrats se limitent à environ 0,4 %.

Les facteurs géopolitiques influençant les prix proviennent à la fois de l’Est et de l’Ouest. Les investisseurs tentent une nouvelle fois d’évaluer l’impact des négociations concernant l’Ukraine sous l’égide des États-Unis, malgré leur caractère peu productif.

Dans le même temps, la Chine a lancé des exercices militaires de grande ampleur non annoncés, baptisés « Justice Mission 2025 ».

Parallèlement, la Chine s’engage également à limiter les exportations d’argent et à réduire les droits de douane sur une gamme de produits, notamment les batteries et les biens médicaux.

Les investisseurs particuliers restent concentrés sur l’argent, qui, après des hausses hyperboliques ces derniers jours, traverse une phase de correction tout aussi rapide. Un facteur majeur est la hausse des frais décidée par la bourse CME, qui a déclenché une vague de clôture de positions spéculatives.

Données macroéconomiques :