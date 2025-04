🏆 Les Gagnants du Jour : CELH, COOP, CORT

CELH : +6% ; a été surclassée à l'achat contre conserver chez Truist, avec un objectif de cours relevé à 45 dollars contre 35 dollars, affirmant que le marché regarde déjà au-delà des difficultés de l'activité historique en 2024 et du ralentissement de la marque au premier trimestre 2025.

COOP : +16% ; RKT a annoncé un accord définitif pour acquérir COOP dans une transaction entièrement en actions évaluée à 9,4 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Mr. Cooper recevront un ratio d'échange fixe de 11,0 actions Rocket pour chaque action ordinaire de Mr. Cooper, valorisée à 143,33 dollars.

CORT : +84% ; a annoncé avoir reçu des données positives de son essai de phase 3 sur le traitement du cancer de l'ovaire avec le relacorilant en association avec le médicament de chimiothérapie nab-paclitaxel. L'essai a atteint son critère d'évaluation principal, montrant une amélioration de la survie sans progression chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine.

DFS : +5% ; le Département de la Justice envisage d'approuver l'achat planifié de 35,3 milliards de dollars de DFS par COF, car le régulateur estime qu'il pourrait ne pas être en mesure de bloquer l'accord en justice en raison de problèmes avec les prêteurs à haut risque. L'écart de l'accord s'est réduit à 13,92 dollars contre 18,84 dollars le vendredi1.

FANG : +2% ; ainsi que des gains pour les compagnies pétrolières (COP, DVN, EOG) alors que les prix du pétrole dépassent les 70 dollars le baril.

SSBK : +10% ; FBK et SSBK ont conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Southern States fusionnera avec FB Financial.

