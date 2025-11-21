INTU et ASTS progressent également, soutenus par des lancements stratégiques et une solide performance dans leurs segments respectifs

Points clés DOCS et ROST enregistrent des hausses significatives grâce à des résultats solides et des perspectives encourageantes.

GAP bénéficie d’un trimestre supérieur aux attentes avec des ventes comparables en hausse, renforçant la confiance des investisseurs.

INTU et ASTS progressent également, soutenus par des lancements stratégiques et une solide performance dans leurs segments respectifs

Commerce & Distribution GAP +4% : Q3 supérieur aux attentes, comp sales +7% pour GAP, Old Navy +6%, Banana Republic +4%, Athleta -11%; guide FY net sales +1.7-2.0% vs est +1.58%, marge opérationnelle ~7.2%.

ROST +6% : Forte performance au Q3, même-store sales +7%, EPS supérieur aux attentes; hausse de la prévision EPS annuelle grâce à des gains larges et à l’amélioration de l’exécution et du marketing. Technologie & Logiciels INTU +4% : Début de FY26 solide, Q1 EPS $3.34 vs est $3.09, revenus $3.9B vs est $3.76B; meilleure performance dans Credit Karma et QBO, guide ajusté positif. Aérospatial & Satellites ASTS +2% : Annonce du lancement Bluebird 6 prévu le 15 décembre; accélération de la production avec 40 satellites d’ici 2026 et cinq lancements orbitaux prévus au Q1 2026. Services de Santé DOCS +5% : Upgradé Strong Buy chez Raymond James après la désorganisation des actions post FQ2; ratio actuel de 25x FCF jugé trop attractif.

