Points clés Forge Global (FRGE) s’envole de 66% après l’annonce de son rachat par Schwab à 45 $ par action.

Golden Entertainment (GDEN) progresse de 40% avec une acquisition et transaction sale-leaseback incluant la reprise de dettes.

STG Group (STGW) gagne 36% grâce à un partenariat AI avec PLTR, misant sur l’optimisation marketing.

Industrie / Chimie & Matériaux • Air Products & Chemicals (APD) +10% : dépasse les attentes du T3 et relève ses prévisions FY26, tout en réduisant son CAPEX après la fin de plusieurs grands projets. Finance / Assurance • Brighthouse Financial (BHF) +25% : bond suite à l’accord d’acquisition par Aquarian Capital à 4,1 Md$, avec 70 $ par action pour les actionnaires. Technologie / Semi-conducteurs & Data • Coherent (COHR) +12% : dépassement des attentes avec des ventes record ; prévoit une croissance de 10% des ventes Datacenter pour F2Q26.

• Datadog (DDOG) +21% : résultats T3 supérieurs aux attentes et guidance T4 supérieure sur revenus ($912M-$916M vs est. $887,25M) et EPS (0,54$-$0,56$ vs 0,47$).

• Marvell Technology (MRVL) +5% : gains liés à des rumeurs de rachat potentiel par SoftBank, ce qui aurait été le plus grand deal de l’industrie des semi-conducteurs.

• STG Group (STGW) +36% : profite d’un partenariat AI avec PLTR pour optimiser le marketing et la collecte de données. Jeux / Divertissement • DraftKings (DKNG) +4% : avance après l’annonce d’un accord avec ESPN en tant que fournisseur officiel de paris sportifs et cotes à partir du 1er décembre. Consommation / Services & Retail • LegalZoom (LZ) +21% : hausse après résultats supérieurs aux attentes et passage de Market Perform à Outperform, avec accélération de la croissance organique pour le deuxième trimestre consécutif. Métaux / Miniers • Hecla Mining (HL) +25% : rallye grâce à de bons résultats trimestriels et à la production. Transactions / Fusion-Acquisition • Forge Global (FRGE) +66% : bond suite à l’acquisition par Schwab, offrant 45 $ par action aux détenteurs.

• Golden Entertainment (GDEN) +40% : s’envole avec la vente et cession-bail et un rachat incluant jusqu’à 426 M$ de dette.

