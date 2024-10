LES INVESTISSEURS DU LUXE ATTENDENT PLUS DE LA CHINE

Les actions et Bitcoin ont continué leur ascension hier, après des rumeurs selon lesquelles la Chine émettrait 6 000 milliards de yuans d'obligations pour soutenir son plan de relance et maintenir les rendements bas. Ces spéculations ont ravivé l'espoir d'une politique d'assouplissement quantitatif (QE) en Chine. Bien que ce montant soit conséquent, il reste inférieur aux 20 000 milliards de yuans que la Chine avait injectés en réponse à la crise financière mondiale de 2008, ce qui pourrait amener les investisseurs à espérer davantage de mesures de soutien. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Pendant ce temps, en Europe, le CAC 40 a sous-performé ses homologues européens, principalement à cause de la faiblesse des grandes valeurs du luxe qui représentent plus de 30% de l'indice français. Les investisseurs restent prudents, dans l'attente des résultats trimestriels de LVMH (MC), première capitalisation européenne, dont la publication est prévue après la clôture de la bourse de Paris. Le suspense pour le secteur et l’indice français est entier car les performances de LVMH, Hermès et Kering dépendent largement de la région Asie-Pacifique, une source clé de revenus pour ces sociétés.

Les inquiétudes des investisseurs du secteur du luxe sont renforcées par l'absence de nouvelles mesures de relance économique en Chine ce week-end, contrastant avec une situation macroéconomique déjà fragilisée. Les rumeurs seules ne suffisent plus à les rassurer. Cette inertie a fait chuter les indices chinois, avec le CSI 300 et le Hang Seng, qui ont respectivement perdu 2,66% et 3,64% la nuit dernière. Depuis le 24 septembre, les actions Hermès (RMS) et LVMH semblent étroitement liées aux performances des marchés chinois, ce qui reflète la dépendance de ces entreprises vis-à-vis de la croissance en Chine. À Wall Street, le secteur technologique a de nouveau propulsé l'indice phare, le S&P 500, vers de nouveaux sommets historiques. Le Nasdaq a enregistré la plus forte progression avec une hausse de 0,82%, suivi par le S&P 500 qui a gagné 0,77%, tandis que le Dow Jones a affiché une hausse plus modeste de 0,47%. Nvidia (NVDA) s'est particulièrement distingué en se rapprochant de ses niveaux record et en atteignant un nouveau sommet de clôture. SUSPENSE DANS LVMH (MC) Le titre de LVMH se trouve à un carrefour décisif. Le scénario haussier, représenté en vert, pourrait nous mener à 737 euros si les résultats trimestriels sont bien accueillis par le marché. En revanche, le scénario baissier, en rouge, nous exposerait à un retour à la tendance baissière en période D1. MC.FR en période H4. Source : xStation.

