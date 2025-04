Les investisseurs en période d'incertitude : vendre, acheter ou conserver ?

L'incertitude est actuellement la seule certitude pour les investisseurs du monde entier. Donald Trump a soumis les marchés à de véritables montagnes russes émotionnelles : d'abord une chute vertigineuse proche du krach, puis l’une des meilleures séances de l’histoire de Wall Street. En période d’incertitude, les investisseurs cherchent souvent à sécuriser leurs positions, ce qui peut même provoquer des ventes massives d’actifs traditionnellement considérés comme refuges, comme l’or. Paradoxalement, les ralentissements économiques peuvent aussi représenter des opportunités. Comme le rappelait Mayer Amschel Rothschild : « Le moment d’acheter, c’est quand il y a du sang dans les rues, même si c’est le vôtre. » Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le contexte actuel, plusieurs questions légitimes se posent :

Faut-il vendre ses actions ? Les conserver et attendre un rebond ? Le pire est-il derrière nous ? Ou est-ce justement le moment d’acheter à bon compte ? Faut-il vendre ses actions ? Toute décision d’achat ou de vente dépend en fin de compte de chaque investisseur. Avant d’entrer sur le marché, il est essentiel d’avoir des réponses claires à des questions fondamentales : pourquoi est-ce que j’achète ces actions ? Pourquoi ces actifs en particulier ? Et surtout, quelle est ma stratégie de sortie ? Si les conditions que vous avez vous-même définies pour sortir ne sont pas réunies, la réponse à la question « dois-je vendre ? » est peut-être déjà évidente. Les événements extrêmes récents ont profondément changé la donne pour de nombreux actifs. Si les perspectives de vos entreprises ou de vos investissements ont été bouleversées par le nouveau contexte économique mondial, il peut être judicieux de revoir la composition de votre portefeuille. À l’inverse, il faut garder à l’esprit que très peu de grands investisseurs — peut-être seulement Warren Buffett — choisissent de vendre leurs actions en période d’incertitude. Liquider l’ensemble de son portefeuille n’est donc peut-être pas la meilleure option. À un moment donné, le S&P 500 a chuté de plus de 20 %, avant de rebondir fortement dans la même séance. Rappelons qu’un repli de plus de 20 % par rapport à un sommet est souvent interprété comme l’entrée en marché baissier. Techniquement, ce seuil n’a pas été franchi de manière nette. Historiquement, des reculs de 20 à 25 % ne sont pas rares, bien que des baisses bien plus marquées aient aussi été observées, notamment celle de plus de 55 % lors de la crise financière de 2007-2008. Le mouvement actuel peut donc être vu comme une simple correction suivie d’un rebond, ou bien comme le début d’un marché baissier plus durable. La baisse du S&P 500 par rapport à son plus haut historique a été inférieure à 20 %. En revanche, une baisse de plus de 20 % a été observée sur l'indice Nasdaq 100, qui suit les entreprises technologiques. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Mais est-il vraiment essentiel de déterminer si la correction actuelle est terminée ou non ? Certes, dans l’idéal, on aimerait tous vendre au sommet et racheter au creux — mais en réalité, personne ne peut prédire ces moments avec précision. Le timing parfait n’existe pas. Alors, que se passe-t-il si l’on adopte une perspective à long terme ? En regardant les 35 dernières années du S&P 500, la période de reprise la plus longue après un ralentissement a duré 14 ans. Cela reste l’exception : dans la plupart des cas, les pertes liées aux corrections majeures ont été résorbées en 5 à 10 ans. Sur le long terme, les données sont parlantes : le rendement annuel moyen du S&P 500 s’est établi entre 6 % et 10 %, bien au-dessus de ce qu’auraient rapporté des obligations ou des comptes d’épargne sur la même période. Rendements annualisés du S&P 500 pour différents horizons d'investissement. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bien sûr, estimer le profit potentiel d’un investissement sur la base des rendements annuels moyens peut paraître abstrait. C’est pourquoi il est souvent plus parlant d’observer le rendement cumulé sur une période donnée. Prenons un exemple concret : si vous aviez investi dans le S&P 500 au début de l’année 2015, la première année aurait été plutôt terne… mais aujourd’hui, votre portefeuille afficherait une hausse de 162 %. En clair, un investissement initial de 1 000 dollars dans un ETF répliquant le S&P 500 vaudrait environ 2 620 dollars. Naturellement, ce calcul ne tient pas compte de la fiscalité, et surtout, il exclut les dividendes, qui auraient encore renforcé le rendement global. Rendements cumulés du S&P 500 pour différents horizons d'investissement. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Combien de temps durent les corrections boursières ? En analysant les principaux marchés baissiers du S&P 500 au cours des 75 dernières années, un constat ressort clairement : une fois le creux local atteint, le rendement moyen un an plus tard s’établit autour de 40 %. Plus intéressant encore, le rendement le plus faible observé dans ces cas était légèrement supérieur à 21 %, tandis que le plus élevé approchait les 75 %. Et ces deux extrêmes proviennent de périodes très récentes. Autre point à noter : historiquement, il a fallu en moyenne 70 à 75 jours pour que le marché se redresse après une chute de 20 %. À titre de comparaison, la correction actuelle, qui s’est étalée du 19 février au 8 avril, n’a duré que 48 jours — ce qui en fait déjà l’une des plus courtes. Seule la chute express liée à la pandémie de 2020 a connu un rebond encore plus rapide. Cela dit, le contexte est bien différent. En 2020, les gouvernements et les banques centrales avaient réagi avec une force inédite pour soutenir l’économie. Cette fois, les investisseurs évoluent dans une incertitude persistante, alimentée par les tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Les reprises après les marchés baissiers ont généralement duré environ 70 à 75 jours, selon les données depuis 1950. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Est-ce le creux ? Déterminer si le point bas a déjà été atteint reste une question cruciale pour les investisseurs. L’incertitude continue de dominer les marchés, et les décisions de Donald Trump pourraient encore tout bouleverser. La suspension récente de certains droits de douane ne signifie pas qu’il y renonce définitivement. Si des exemptions ont été accordées, notamment sur les produits électroniques en provenance de Chine, l’enthousiasme initial des marchés a vite été tempéré : les droits de douane n’ont pas été supprimés, mais réduits à 20 % dans le cadre d’un accord mutuel. Malgré ce contexte volatile, certains indicateurs, fondamentaux comme techniques, peuvent aider à identifier un plancher potentiel. C’est le cas du VIX, l’« indice de la peur », qui mesure la volatilité implicite du marché. Il a récemment atteint un niveau de 65 — bien au-dessus de sa fourchette habituelle de 10 à 30 points. Pour comparaison, le VIX avait atteint environ 90 points lors de la crise financière de 2008, et 85 points pendant la pandémie de 2020. En observant le VIX sous sa forme standardisée, on constate que la récente vague de ventes l’a propulsé à des niveaux historiquement associés à des situations de vente excessive. Ce signal technique pourrait indiquer que le creux de la vague est déjà passé.



L'indice VIX pourrait indiquer que le pire est derrière nous. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Un autre indicateur clé à surveiller est le pourcentage d’actions évoluant au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. En période de baisse marquée, les titres passent rapidement sous cette ligne de tendance de long terme. Or, un indicateur standardisé mesurant la proportion d’entreprises situées au-dessus de cette moyenne vient d’émettre un signal clair : les actions en recul sont très largement majoritaires. Interprété comme un signal contrarien, ce déséquilibre peut suggérer que le marché est survendu — et donc potentiellement proche d’un creux. Historiquement, de tels niveaux ont souvent coïncidé avec des points d’inflexion à la hausse. Le nombre d'actions inférieures à la moyenne mobile sur 200 jours a fortement augmenté, indiquant un marché survendu. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le ratio put/call constitue un autre indicateur intéressant du sentiment de marché. Il reflète le degré de couverture des investisseurs contre une éventuelle baisse des cours. Récemment, le nombre d’options de vente a fortement augmenté, signalant un pessimisme marqué, voire excessif, parmi les opérateurs. Même si le ratio est revenu à des niveaux plus proches de la normale, le volume d’options de vente reste relativement élevé. Cela montre que la prudence domine toujours, malgré les signes récents de stabilisation des marchés.







Ratio put/call pour le S&P 500. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Outre les données de marché, le sentiment des investisseurs particuliers constitue une source précieuse d’information. L’enquête hebdomadaire de l’American Association of Individual Investors (AAII) mesure la balance entre les optimistes et les pessimistes. À un certain moment récemment, le pessimisme a atteint un niveau extrême, souvent interprété comme un signe classique de marché survendu. Cela dit, il est important de rester prudent dans l’interprétation de cet indicateur. S’il peut marquer des points d’inflexion à court terme, il s’est parfois montré peu fiable sur le long terme. L’exemple de la période post-crise de 2008 est parlant : malgré une forte reprise des marchés, le sentiment est resté négatif pendant de nombreux mois. Proportion d'investisseurs optimistes et pessimistes selon l'enquête AAII. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les actions sont-elles bon marché ? Les baisses de marché sont souvent perçues comme des opportunités d’achat. Pourtant, il convient de rappeler que le S&P 500 et le Nasdaq 100 évoluaient encore récemment à des sommets historiques, alimentant les craintes d’un excès de surachat pointé par de nombreux analystes. D'où une question essentielle : les actions sont-elles véritablement devenues bon marché ? Depuis le début de l’année, le S&P 500 a connu des pertes significatives, allant jusqu’à afficher une performance négative sur douze mois glissants — un phénomène relativement rare dans l’histoire du marché américain. Bien que des corrections annuelles plus marquées aient été observées par le passé, les niveaux actuels laissent penser que le marché pourrait avoir atteint une zone de survente. Variations annuelles normalisées du S&P 500. Les pertes annuelles sur cet indice sont extrêmement rares. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Au-delà des variations de prix, il est crucial de prendre en compte le ratio cours/bénéfice (P/E). Récemment, ce ratio a diminué, passant d'environ 28 points à 23 points, un niveau qui se rapproche de la moyenne historique, comme le montre le graphique ci-dessous. Parallèlement, le ratio des bénéfices prévisionnels est passé de 26 à 20. Historiquement, des ratios entre 25 et 30 ont souvent été interprétés comme des signes de surachat. Cela suggère que, par rapport aux bénéfices actuels, les actions ne sont plus particulièrement chères, mais elles ne sont pas non plus particulièrement bon marché. Le ratio cours/bénéfice standardisé pour le S&P 500 montre que les actions ne sont plus chères, même si elles ne sont pas non plus extrêmement bon marché pour le moment. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Résumé En conclusion, bien que les valorisations boursières soient revenues à des niveaux plus neutres et que certains signes de survente apparaissent, l’incertitude reste omniprésente sur les marchés. Les indicateurs fondamentaux et techniques montrent que les actions ne sont plus excessivement chères, mais il demeure difficile d’affirmer avec certitude que le fond a été atteint. Historiquement, après les marchés baissiers, la reprise a souvent pris environ 75 jours — ce qui laisse penser que Wall Street pourrait encore avoir un long chemin à parcourir. Les décisions d’achat ou de vente doivent donc être prises avec prudence, en tenant compte non seulement de la stratégie personnelle mais aussi de la tolérance au risque. En période aussi imprévisible, les conditions de marché peuvent changer rapidement, et il est crucial de naviguer avec flexibilité et discernement. Michał Stajniak, CFA

Deputy Director of XTB Research Department

michal.stajniak@xtb.pl

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."