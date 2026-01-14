-
Les futures US100 et US500 reculent légèrement de 0,15 %, avant des catalyseurs majeurs.
-
Les actions mondiales évoluent près de nouveaux records, portées par l’Asie et le thème de l’IA.
-
Les métaux précieux et industriels surperforment, tandis que le dollar reste ferme.
-
-
📰 Introduction
Les marchés financiers abordent la séance avec une prudence mesurée à Wall Street, alors que plusieurs événements macroéconomiques et politiques sont attendus aux États-Unis. Malgré ce léger attentisme, l’appétit pour le risque reste solide à l’échelle mondiale, soutenant les actions et certains actifs cycliques.
📉 Wall Street dans l’attente de catalyseurs majeurs
Les contrats à terme sur les indices américains évoluent légèrement dans le rouge, avec un repli de 0,15 % sur le US100 et le US500. Les investisseurs attendent plusieurs éléments clés :
-
La décision de la Cour suprême américaine concernant les droits de douane.
-
Les chiffres des ventes au détail et de l’indice des prix à la production (PPI).
-
Les résultats trimestriels de Wells Fargo, Citigroup et Bank of America.
À cela s’ajoutent de nombreuses prises de parole de membres de la Réserve fédérale, dont Kashkari, Bostic et Williams, susceptibles d’influencer les anticipations de politique monétaire.
🌍 Les actions mondiales proches de sommets historiques
L’appétit pour le risque reste dominant. L’indice MSCI All Country World Index prolonge sa progression annuelle, porté par l’Asie, où un indicateur clé des actions régionales a inscrit un nouveau record historique.
Le Japon s’illustre particulièrement, avec une forte hausse des actions, tandis que le yen évolue près de son plus bas niveau depuis juillet 2024. Des spéculations autour d’élections anticipées renforcent la volatilité, et les rendements obligataires japonais progressent nettement.
En revanche, les actions chinoises sous-performent après le relèvement à 100 % des exigences de financement sur marge, une mesure destinée à freiner les excès spéculatifs.
🤖 L’IA et les métaux dominent la dynamique de marché
Les valeurs liées à l’intelligence artificielle continuent de soutenir la tendance haussière, notamment en Corée du Sud, souvent perçue comme un baromètre des chaînes d’approvisionnement technologiques.
Parallèlement, les métaux précieux et industriels se distinguent :
-
L’argent franchit les 90 $ l’once, en hausse d’environ 4 %.
-
L’or au comptant inscrit un nouveau record, avec un gain supérieur à 1 %.
-
Le cuivre rebondit vers de nouveaux sommets.
Cette dynamique confirme le leadership des métaux au sein du complexe des matières premières.
💱 Dollar ferme, pétrole en consolidation
Le dollar américain conserve sa vigueur, les dernières données d’inflation n’ayant pas remis en cause les anticipations d’une Fed prudente, susceptible de temporiser ses baisses de taux.
Du côté de l’énergie, le pétrole marque une pause après sa plus forte progression sur quatre séances depuis plus de six mois, suggérant une phase de consolidation plutôt qu’un retournement de tendance.
Conclusion
Dans l’ensemble, les marchés restent soutenus par un fort appétit pour le risque, même si les investisseurs pourraient adopter une posture plus prudente à court terme face aux données macroéconomiques américaines et aux enjeux politiques.
❓ FAQ – Questions fréquentes
Pourquoi les futures américains reculent-ils légèrement ?
Les investisseurs attendent des données macroéconomiques clés, des résultats bancaires et une décision importante de la Cour suprême, ce qui favorise une prise de bénéfices prudente.
Quels marchés soutiennent la hausse mondiale ?
Principalement l’Asie, avec le Japon et la Corée du Sud, ainsi que les valeurs liées à l’intelligence artificielle.
Pourquoi les métaux surperforment-ils actuellement ?
La combinaison d’un appétit pour le risque élevé, de flux vers les actifs tangibles et de perspectives de demande industrielle soutient l’or, l’argent et le cuivre.
-
