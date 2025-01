Les marchés tombent après les NFP📉

US500 chute de 1,6%, les rendements des bons du Trésor frôlent les 5% Les actions américaines ont fortement baissé aujourd'hui, l'indice US 500 (S&P 500) chutant de 1,6 %, car le rapport sur l'emploi de décembre, plus solide que prévu, a contraint les investisseurs à revoir leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024. La réaction du marché a effacé les gains réalisés par l'indice au début de l'année 2025, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont bondi, le taux à 30 ans touchant brièvement les 5 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Faits marquants : Le S&P 500 chute de 1,6 %, s'approchant d'un support technique clé à la moyenne mobile de 100 jours.

Les rendements des bons du Trésor à 30 ans dépassent brièvement la barre des 5 %.

Les traders de swaps réduisent les attentes de réduction de taux pour 2024 à 30 points de base

Le secteur des technologies de l'information est en tête des baisses, avec un recul de 2,54%.

Réaction du marché Le solide rapport sur l'emploi de décembre, qui fait état de 256 000 nouveaux emplois et d'un taux de chômage en baisse à 4,1 %, a déclenché une chute généralisée des marchés. L'énergie est restée le seul point positif, tandis que tous les autres secteurs ont reculé, la technologie et les services financiers enregistrant les baisses les plus marquées, de 2,54 % et 2,31 % respectivement. Turbulences sur le marché obligataire Le marché du Trésor a connu une forte volatilité, la publication des chiffres de l'emploi ayant intensifié la chute des obligations au niveau mondial. Le rendement à 30 ans a franchi la barre des 5 % avant de se replier, tandis que le rendement à 10 ans a poursuivi sa tendance à la hausse. Les investisseurs obligataires espèrent maintenant que l'indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine prochaine mettra fin à la déroute. Le marché des swaps a repoussé les attentes concernant la première baisse des taux de la Fed de juillet à octobre, bien que les analystes notent que l'accent mis par la Fed sur les mesures alternatives de l'inflation pourrait encore permettre un assouplissement de la politique, mais avec un calendrier retardé. Courbe de rendement du Trésor américain. Source : Bloomberg : Bloomberg Mouvements boursiers notables Delta Air Lines (DAL.US) a bondi de 9,8 % après avoir annoncé son meilleur exercice financier, prévoyant une croissance des revenus de 7 à 9 % au premier trimestre. Les actions du secteur de l'assurance ont chuté en raison des inquiétudes suscitées par les incendies de forêt en Californie, Mercury General chutant de 20 %. Nvidia (NVDA.US) a chuté de 3 % en raison de l'opposition aux nouvelles restrictions à l'exportation de puces, tandis que Walgreens (WBA.US) a augmenté de 22 % après avoir dépassé les attentes pour le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 39,46 milliards de dollars. Perspectives prudentes de Wall Street Les principaux analystes réévaluent leur calendrier de réduction des taux, Ellen Zentner de Morgan Stanley notant que même les données sur l'inflation de la semaine prochaine pourraient ne pas être suffisantes pour inciter la Fed à agir à court terme. Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management, a souligné que les baisses de taux de janvier ne sont plus à l'ordre du jour et que l'attention se porte désormais sur la réunion de mars. Baisse implicite des taux d'intérêt aux États-Unis. Source : Bloomberg : Bloomberg US500 (Intervalle D1) L'indice US500 s'approche d'un niveau de support critique à la SMA 100 jours de 5861, qui s'aligne avec la bande de Bollinger inférieure et le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Le RSI est orienté à la baisse, reflétant un affaiblissement de la dynamique, tandis que le MACD s'élargit vers le bas, signalant une pression baissière croissante. Un dépassement de ce niveau pourrait accélérer le mouvement de baisse, tandis qu'un rebond pourrait offrir un soulagement temporaire aux haussiers. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."