Les marchés américains connaissent une séance difficile, notamment pour plusieurs valeurs après des résultats trimestriels et des prévisions qui ont déçu les investisseurs. Parmi les plus grands perdants du jour, Spire Global s’effondre de 49 % après avoir annoncé une action en justice contre Kpler Holding, qu’il accuse de ne pas respecter son engagement d’acquisition de sa division maritime. Cette incertitude juridique pèse lourdement sur le titre, déjà sous pression ces derniers mois. Dans le secteur médical, Staar Surgical plonge de 30 %, après avoir dévoilé des revenus trimestriels largement inférieurs aux attentes, avec des ventes de 48,95 millions de dollars contre un consensus à 77,2 millions de dollars. La société a également indiqué qu’elle ne serait pas en mesure d’atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires pour 2026 et prévoit des réductions de coûts pour tenter de stabiliser sa rentabilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les déceptions s’accumulent également pour BlackLine (BL), qui chute de 16 % après des résultats trimestriels mitigés. Son bénéfice par action ajusté de 0,47 dollar est ressorti sous les attentes des analystes, qui tablaient sur 0,50 dollar, tandis que les marges opérationnelles sont également inférieures aux prévisions. Le groupe a justifié ces contre-performances par des effets de change défavorables et des reports de contrats avec certains clients. Dans l’univers des grandes capitalisations, Lyft recule de 9 % après avoir publié des réservations de courses inférieures aux attentes des analystes, bien que son EBITDA soit ressorti légèrement au-dessus des prévisions. L’entreprise a également livré une prévision de croissance de ses réservations annuelles inférieure de trois points au consensus en raison d’une baisse des prix observée dans le secteur depuis la fin du quatrième trimestre. Le secteur agroalimentaire n’est pas épargné, avec Kraft Heinz qui perd 4 %, après avoir dévoilé des ventes en recul de 4,1 % sur un an et une baisse de 3,1 % des ventes comparables, pénalisées par la hausse des prix qui a freiné la consommation. L’entreprise a également revu à la baisse ses prévisions pour 2025, avec une fourchette de bénéfice ajusté de 2,63 à 2,74 dollars par action, bien en dessous du consensus qui attendait 3,05 dollars. Du côté de l’industrie, Vertiv (VRT) cède 6 %, malgré une confirmation de ses prévisions pour 2025. La société, spécialisée dans les équipements de refroidissement et d’alimentation des centres de données, a maintenu son objectif de bénéfice ajusté entre 3,50 et 3,60 dollars par action, en ligne avec les attentes, mais son chiffre d’affaires attendu entre 9,1 et 9,28 milliards de dollars reste légèrement inférieur au consensus. Enfin, Teradata chute de 18 % après des résultats mitigés au quatrième trimestre. Bien que l’entreprise ait dépassé les attentes sur son bénéfice par action, son chiffre d’affaires trimestriel de 409 millions de dollars est ressorti sous les 414,94 millions attendus, et ses prévisions pour le premier trimestre et l’exercice complet sont jugées trop prudentes par le marché.

