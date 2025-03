CCI -3% : A annoncé que Steven Moskowitz, président et PDG, avait été licencié. Dan Schlanger, vice-président exécutif et directeur financier, assumera le rôle de PDG par intérim avec effet immédiat. Schlanger continuera à servir en tant que directeur financier de la société jusqu'au 1er avril, date à laquelle Sunit Patel assumera le rôle de vice-président exécutif et directeur financier.

KBH -3% : A rapporté des résultats inférieurs aux attentes pour le T1, avec un chiffre d'affaires de 1,49 milliard de dollars contre une estimation de 1,57 milliard de dollars et un bénéfice de 1,39 milliard de dollars contre une estimation de 1,50 milliard de dollars. La société a révisé à la baisse ses prévisions de revenus pour 2025, dans une fourchette de 6,6 à 7 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7 à 7,5 milliards de dollars, mais proche des estimations de la rue de 6,88 milliards de dollars en raison de moins de nouvelles commandes au cours du trimestre.

MURA -53% : A annoncé l'arrêt des essais cliniques de phase avancée testant son médicament expérimental, le nemvaleukin, avec le Keytruda de MRK, pour traiter le cancer de l'ovaire. La société a déclaré que l'essai était peu susceptible d'atteindre son objectif principal, car l'analyse intermédiaire n'a montré aucune amélioration significative de la survie globale chez les patientes ayant reçu la combinaison (10,1 mois) par rapport à la chimiothérapie seule (9,8 mois).

OKLO -6% : A publié une perte annuelle plus importante et a noté que des pertes financières "significatives" étaient attendues à court terme. "Nous sommes une entreprise en phase précoce avec un historique de pertes financières, et nous prévoyons engager des dépenses importantes et continuer à subir des pertes financières".

SAVA -17% : A annoncé qu'elle mettait fin au développement de son médicament contre la maladie d'Alzheimer.

UNF -12% : Après que CTAS ait mis fin aux discussions pour acquérir UNF dans un accord valorisant le fournisseur d'uniformes à 5,3 milliards de dollars, les actions de UniFirst ont chuté. UniFirst avait rejeté en début janvier une offre de rachat de Cintas à 275 dollars par action en espèces et déclaré être confiant dans sa stratégie en tant qu'entreprise indépendante.

