DGX -3% : Après avoir indiqué précédemment qu'elle s'attendait à un vent contraire sur les revenus d'environ 25 millions de dollars et sur le BPA d'environ 0,10 $ au T1 en raison de conditions météorologiques pires que prévu. Quest possède 2 250 centres de services aux patients (PSC) aux États-Unis où les gens peuvent se faire prélever des échantillons sanguins et d'autres échantillons médicaux.

GDS -13% : Suite à des résultats trimestriels et des prévisions qui ont pesé sur les actions.

GILD -3% : Après que le département de la santé des États-Unis ait annoncé qu'il examinait la division de prévention du VIH des CDC pour un éventuel chevauchement avec d'autres agences, ce qui pourrait entraîner une fermeture.

GIS -3% : A publié des résultats mitigés au T3, avec un BPA supérieur aux attentes mais des revenus inférieurs et une baisse des ventes organiques de 5 %. La société a réduit ses perspectives de ventes organiques pour l'exercice 25 à une baisse de 1,5 % à 2 %, contre une prévision antérieure de ventes organiques à la baisse de 1 % à une hausse de 1 %. Elle prévoit également un BPA ajusté pour l'exercice, à taux de change constant, en baisse de 7 % à 8 %, contre une prévision antérieure de -1 % à -3 %.

HQY -19% : A publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, tiré par les revenus des consommateurs, dépassant le consensus de ~3 %, mais a manqué les marges brutes et opérationnelles en raison de coûts supplémentaires liés à la cybersécurité. La société a relevé le point médian des prévisions pour l'exercice 26, mais l'EBITDA a manqué les estimations.

INTC -5% : Après que Digitimes ait rapporté que le membre du conseil d'administration de TSM, Paul Liu, avait rejeté les rumeurs de rachat de la fonderie d'Intel, les qualifiant d'infondées, et nié les spéculations selon lesquelles l'entreprise envisageait d'acquérir l'activité de fonderie en difficulté d'Intel.

WSM -8% : A publié des résultats au T4 supérieurs aux attentes, aidés par une semaine supplémentaire dans l'exercice et une demande améliorée malgré les préoccupations économiques plus larges. Les revenus étaient de 2,46 milliards de dollars contre une estimation de 2,35 milliards de dollars, avec un meilleur BPA. Cependant, la société prévoit un recul des revenus pour l'exercice 25 compris entre une baisse de 1,5 % et une croissance de 1,5 % en raison de l'impact d'une semaine de moins par rapport à l'exercice précédent.

