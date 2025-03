HIMS -6% : Après qu'un juge fédéral américain ait rejeté une injonction qui aurait permis aux pharmacies de préparation de continuer à produire des copies du médicament populaire pour la perte de poids de LLY, Zepbound, aux États-Unis. HIMS vend des versions composées de Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk, chimiquement connues sous le nom de semaglutide.

MDB -20% : Les actions ont chuté après que des résultats légèrement meilleurs au T4 aient été éclipsés par des prévisions plus faibles. La société prévoit un BPA ajusté annuel de 2,44, inférieur au consensus de 3,35 $, et des revenus de 2,24 milliards de dollars - 2,28 milliards de dollars, en dessous des estimations de 2,33 milliards de dollars, après avoir quantifié un avantage en termes de revenus nettement plus important au cours des 12 derniers mois.

MEI -28% : Les actions ont chuté en raison de résultats plus faibles au T3, avec une perte par action ajustée de 0,21, pire que l′estimation de 0,12, un EBITDA ajusté de 11,4 millions de dollars contre une estimation de 20,07 millions de dollars, et des revenus de 239,9 millions de dollars contre une estimation de 265,52 millions de dollars. La société prévoit des ventes au T4 de 240-255 millions de dollars, contre une estimation de 293,52 millions de dollars, et un revenu avant impôts de -1 million de dollars à 3 millions de dollars, contre une estimation de 9,287 millions de dollars.

MRVL -16% : Malgré des résultats solides au T4 et des prévisions pour le T1, les actions ont décliné. MRVL a rapporté des revenus de centre de données au T4 de 1,37 milliard de dollars, en ligne avec les attentes mais en croissance significative de +24 % par rapport au trimestre précédent et de +78 % par rapport à l'année précédente. Keybanc a noté que MRVL a abordé les préoccupations selon lesquelles elle avait perdu des parts de marché chez AWS sur Trainium.

SNBR -10% : La société a nommé Linda Findley comme nouvelle PDG à partir du 7 avril, après avoir occupé les postes de PDG de Blue Apron et de directrice d'exploitation d'Etsy. SNBR a publié des résultats mitigés au T4, avec une perte par action de 0,21 contre une perte estimée de 0,23 \, et des revenus de 377 millions de dollars contre une estimation de 389,75 millions de dollars. Les prévisions ont été suspendues en attendant l'arrivée de Mme Findley.

VSCO -5% : La société a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le T4, mais a révisé à la baisse les prévisions de ventes nettes pour le T1, à 1,30 milliard de dollars - 1,33 milliard de dollars, en dessous des attentes de 1,39 milliard de dollars, en raison de conditions météorologiques inhabituelles dans une grande partie des États-Unis. La direction a cité une tendance à la baisse à la fin janvier et au début février, et a révisé à la baisse les prévisions de ventes et de BPA pour le T1 et l'exercice 25.

