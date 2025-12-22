Ouverture US : Optimisme renouvelé en début de semaine

Points clés Amélioration du sentiment de marché en début de semaine

Les valeurs technologiques progressent sur fond de nouvelles positives

L’or et l’argent soutiennent les sociétés minières

Le début de semaine s’ouvre sur une note optimiste sur les marchés boursiers américains. Le sentiment des investisseurs est clairement meilleur et l’absence de publications macroéconomiques permet de se concentrer sur les annonces positives des entreprises.

L’indice affichant la plus forte progression est le Russell 2000, dont les contrats gagnent environ 0,8 %. Des hausses plus modestes, mais néanmoins notables, sont enregistrées sur le US100, le US500 et le US30, où la progression est limitée à 0,4 %. US100 (D1) Source: xStation5 Les acheteurs sont parvenus à casser la figure RGR, tout en défendant le niveau de retracement FIBO 50 ainsi que la moyenne mobile EMA 100. Le prochain objectif se situe autour de 25 900 points ; son dépassement serait nécessaire pour tenter un test des plus hauts historiques sur le graphique. Si les vendeurs souhaitent reprendre l’initiative, un retour rapide sous le niveau FIBO 38,2 est indispensable. À partir de là, une tentative de passage sous la moyenne EMA 100 pourrait permettre d’approfondir la correction. Actualités des entreprises Clearwater Analytics (CWAN.US) – La valorisation du titre progresse de plus de 8 % après l’annonce du rachat de l’éditeur de logiciels par un fonds de capital-investissement pour 8,5 milliards de dollars.

Rocket Lab (RKLB.US) – La société spécialisée dans les technologies orbitales et les lanceurs gagne plus de 4 % à l’ouverture après avoir annoncé l’obtention d’un contrat pour la construction de 18 satellites, le plus important contrat unique de son histoire.

AngloGold (AU.US) – La hausse des métaux précieux soutient les valorisations des sociétés minières et de joaillerie, avec des progressions dépassant 4 %.

Warner Bros Discovery (WBD.US) – Le titre progresse de plus de 3 % à l’ouverture après des informations selon lesquelles Netflix aurait obtenu un prêt de 59 milliards de dollars en vue du rachat de la société.

Nvidia (NVDA.US) – Le géant des puces et de l’IA annonce que la première vague de processeurs H200 destinés à l’exportation atteindra la Chine avant la fin février 2026. Le titre progresse d’environ 1,5 %.

Carnival (CCL.US) – L’opérateur de croisières a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes, avec un BPA annuel de 0,34 dollar contre environ 0,25 dollar attendu. Cette performance a entraîné une série de recommandations positives de la part des banques d’investissement. Le titre progresse d’environ 8 % à l’ouverture. FAQ Q : Qu’est-ce qui soutient le regain d’optimisme sur les marchés américains en début de semaine ?

R : L’amélioration du sentiment des investisseurs, l’absence de publications macroéconomiques majeures et plusieurs annonces positives d’entreprises permettent aux marchés de se concentrer sur les fondamentaux microéconomiques, favorisant les achats d’actions. Q : Quels sont les niveaux techniques clés à surveiller sur le US100 ?

R : À la hausse, la zone des 25 900 points constitue un seuil déterminant avant une tentative de test des plus hauts historiques. À la baisse, un retour sous le niveau FIBO 38,2 puis sous la moyenne mobile EMA 100 signalerait un renforcement du mouvement correctif.

