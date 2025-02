Séance difficile pour la tech et l’industrie Skyworks Solutions (SWKS) s’effondre de 25% après avoir révélé une perte de parts de marché significative dans le prochain iPhone 17 d’Apple, ce qui devrait réduire son contenu intégré de 20 à 25% par rapport à l’iPhone 16.

Roblox (RBLX) plonge de 17% , décevant les investisseurs avec des réservations trimestrielles inférieures aux attentes ($1.36B vs. $1.37B estimé) et une baisse de ses utilisateurs actifs quotidiens à 85,3 millions contre 88,9 millions au trimestre précédent.

Huntington Ingalls (HII) chute de 14%, son bénéfice trimestriel ayant été divisé par deux et ressortant en dessous des prévisions des analystes ($3.15 contre $3.49 estimé), tandis que ses revenus ont été impactés par la faible performance de son site de construction navale de Newport News. Biotechnologies et santé en difficulté Viking Therapeutics (VKTX) recule de 3% , après la publication de résultats trimestriels et l'annonce du début des essais cliniques de phase avancée pour son traitement expérimental contre l'obésité VK2735 . L'absence d'avancées majeures a déçu les investisseurs.

Kura Oncology (KURA) chute de 13%, malgré des résultats positifs pour son essai clinique de phase 2 KOMET-001, les investisseurs restant sur leur faim faute de détails chiffrés sur les résultats. Secteurs technologiques et industriels sous pression Symbotic (SYM) recule de 13% , affecté par une croissance du carnet de commandes stagnante et des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre.

Impinj (PI) dévisse de 12% après une prévision de chiffre d'affaires très inférieure aux attentes pour le premier trimestre 2025 ($70-73M contre $93.26M attendu) , faisant craindre un ralentissement de la demande.

Hologic (HOLX) perd 7%, après avoir revu à la baisse sa prévision de croissance organique pour 2025 (1,55% contre 4,05% auparavant).

