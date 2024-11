Les problèmes de surchauffe de Nvidia assombrissent les perspectives de bénéfices📉

Les rapports récents faisant état de problèmes de surchauffe dans les nouveaux racks de serveurs Blackwell de Nvidia ont fait chuter l'action de la société de 3 % dans les échanges avant l'ouverture des marchés, à 137,92 $, jetant une ombre sur l'annonce imminente des résultats. Le timing de ce défi technique est particulièrement significatif alors que les investisseurs attendent le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Nvidia dans deux jours. FAITS MARQUANTS : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les racks de serveurs Blackwell contenant 72 puces rencontrent des problèmes de surchauffe nécessitant plusieurs refontes.

Les résultats du troisième trimestre devraient montrer une croissance des revenus de 81 % en glissement annuel, atteignant 32,8 milliards de dollars.

L'action a augmenté de 186,7 % depuis le début de l'année, malgré les défis actuels Les complications techniques liées à Blackwell, qui impliquent une surchauffe lors de la connexion de plusieurs puces dans les racks de serveurs, ont suscité des inquiétudes concernant d’éventuels retards de déploiement. Cependant, Nvidia a qualifié ces problèmes de «normaux et attendus», soulignant sa collaboration continue avec les fournisseurs de services cloud. Cette perspective suggère que ces problèmes pourraient être gérables plutôt que catastrophiques. La réaction du marché doit être analysée dans le contexte plus large de la position dominante de Nvidia dans le matériel pour l’IA. L'entreprise continue de réussir à augmenter la production de ses puces H100 et H200, maintenant ainsi sa position de leader dans l'infrastructure de l'IA. Avec une part de marché attendue de 66 % d'ici 2026 et une capitalisation boursière de 3,48 trillions de dollars, la solidité fondamentale de Nvidia reste intacte. Volatilité implicite après les résultats. Source : Bloomberg Le rapport de résultats à venir sera crucial pour façonner le sentiment du marché. Les analystes s'attendent à des résultats exceptionnels, mais les investisseurs seront particulièrement attentifs aux commentaires de la direction concernant le calendrier de Blackwell et à leur stratégie pour résoudre les défis techniques. Le contexte macroéconomique plus large, y compris les politiques de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ajoute une couche de complexité à l’évaluation du marché. Les données historiques suggèrent un mouvement potentiel d'un jour allant jusqu'à 8,78 %, avec une surprise moyenne sur le bénéfice par action (EPS) de 14,41 %. Bien que la réaction immédiate du marché ait été négative, les perspectives à long terme de Nvidia restent soutenues par une forte demande pour l'infrastructure IA, les projets souverains d’IA et les expansions des centres de données. La capacité de l'entreprise à maintenir sa trajectoire de croissance tout en résolvant ces défis techniques sera essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs. La résolution des problèmes des serveurs Blackwell et l'annonce des résultats à venir devraient probablement entraîner une volatilité des prix à court terme. Cependant, la réponse du marché dépendra en fin de compte de la capacité de la direction à démontrer que ces défis sont en effet des étapes normales du développement et non des obstacles majeurs à la stratégie de croissance de Nvidia. Dans les échanges avant l'ouverture des marchés, l'action se situe près du niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % à 138,28 $. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait conduire à un nouveau test de niveaux de support plus bas. Source : xStation

