Les trois marchés à surveiller cette semaine (03.03.2025)

La dernière semaine de février a été dominée par les menaces renouvelées des États-Unis concernant des droits de douane contre ses partenaires commerciaux. De nouvelles informations à ce sujet sont attendues cette semaine. Le discours du président américain devant une session conjointe du Congrès, le sommet de l'Union européenne sur l'Ukraine, la réunion annuelle du Congrès national du peuple chinois, ainsi que les Oscars à Hollywood capteront l'attention des investisseurs du monde entier. Néanmoins, le calendrier macroéconomique ne doit pas être négligé. La publication des données du marché du travail américain, la décision de taux de la BCE et une série de publications PMI seront au programme. Par conséquent, les marchés comme l'EURUSD, le DE40 et le cuivre (COPPER) seront à surveiller de près. EURUSD Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Du point de vue de la paire de devises la plus importante au monde, l'événement clé sera la décision de la BCE sur les taux d'intérêt jeudi, où une réduction de 25 points de base est largement anticipée, marquant ainsi la sixième baisse consécutive. De plus, les données sur le marché du travail américain seront publiées vendredi, précédées des indices PMI lundi et mercredi. Cependant, les nouvelles concernant les droits de douane seront tout aussi significatives, car l'euro a réagi de manière nerveuse aux annonces présidentielles américaines. De plus, le dollar pourrait être influencé par le discours de Trump devant le Congrès mardi, tandis que l’euro sera affecté par le sommet de l’UE sur l’Ukraine. DE40 L'indice boursier allemand a atteint son niveau record à la mi-février. Toutefois, l'incertitude considérable entourant les droits de douane a provoqué un recul notable des actions allemandes. Bien que la situation économique en Europe s'améliore et que les espoirs de fin de guerre en Ukraine aient soutenu les prix des actifs, l'incertitude commerciale a freiné l'enthousiasme des investisseurs. Du point de vue de l'indice, les publications PMI seront importantes, mais les développements futurs concernant une éventuelle paix en Ukraine et les plans tarifaires des États-Unis seront cruciaux. Trump a initialement évoqué des droits de douane de 25 % sur les produits européens, mais aucun détail supplémentaire n’a été donné au-delà de cette annonce. COPPER Les prix du cuivre n'ont pas dépassé les 10 000 dollars la tonne depuis octobre 2024. Une incertitude significative concernant la croissance économique mondiale et la faiblesse de la Chine ont conduit à une correction à la fin de l'année précédente. Cependant, la présidence de Trump et l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium ont également alimenté le potentiel de croissance pour le cuivre. Trump a suggéré la possibilité d’imposer des droits de douane sur les importations de cuivre. Néanmoins, pour ce métal industriel clé, les informations sur les plans de développement économique futurs de la Chine seront cruciales. La Chine représente encore 50 % de la consommation mondiale de cuivre, de sorte que des espoirs de reprise économique pourraient faire monter les prix du cuivre après la récente vente massive. Le Congrès national du peuple se réunira mercredi, et le Premier ministre Li Qiang devrait présenter un rapport sur l’objectif de croissance économique pour 2025.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."