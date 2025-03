Les trois marchés à surveiller cette semaine (10.03.25)

Les marchés financiers restent agités en raison des récentes décisions sur les droits de douane et les plans d'investissement dans la défense en Europe. La semaine à venir apportera des données macroéconomiques un peu moins spectaculaires, bien que l'inflation de l'IPC américain sera sous les projecteurs, ce qui pourrait donner le ton à la communication de la Fed au cours de la deuxième quinzaine de mars. Les décisions américaines sur les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, qui doivent entrer en vigueur le 12 mars, seront également cruciales. Il convient de noter que le changement d'heure aux États-Unis a eu lieu pendant le week-end, donc d'un point de vue européen, toutes les données américaines seront publiées une heure plus tôt que d'habitude. Cette semaine, les marchés tels que l'EURUSD, le NASDAQ 100 et le NATGAS méritent d'être surveillés. EUR/USD Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'euro a enregistré sa meilleure performance en pourcentage depuis plusieurs années la semaine dernière. Les plans d'investissement en défense en Allemagne et en Europe ont suscité un optimisme renouvelé parmi les investisseurs. Par ailleurs, une divergence claire dans les attentes en matière de politique monétaire entre la BCE et la Fed se dessine. Alors que les probabilités de nouvelles baisses de taux dans la zone euro diminuent, les anticipations de réductions de taux aux États-Unis augmentent. La BCE ayant déjà procédé à une coupe en mars, l'attention se tourne désormais vers la décision de la Fed en seconde partie de mois. Avant cela, les données de l'inflation CPI de février aux États-Unis seront publiées mercredi. Une inflation inférieure aux attentes pourrait renforcer la probabilité d'une réduction des taux au premier semestre. Il convient de rappeler que cette publication interviendra à 14h30, soit une heure plus tôt qu'habituellement. US100 Les valeurs technologiques de Wall Street ont connu un net repli ces derniers jours. Malgré d'excellents résultats de Nvidia, le marché anticipe un ralentissement de la croissance du groupe dans les prochains trimestres, ainsi qu'une concurrence accrue, notamment en provenance de la Chine, où de nouveaux modèles d'intelligence artificielle nécessitent une puissance de calcul moindre. Parallèlement, après cette correction, les valorisations des entreprises technologiques américaines deviennent plus attractives, soulevant la question pour les investisseurs : est-ce le bon moment pour revenir sur le marché ? La montée en puissance des entreprises européennes et asiatiques constitue un élément à prendre en compte. En outre, les décisions sur les droits de douane seront déterminantes : la mise en application effective de ces taxes sur les métaux industriels pourrait peser sur le sentiment de marché. Toutefois, les droits de douane les plus critiques pour le secteur technologique ne devraient pas entrer en vigueur avant début avril. NATGAS Le prix du gaz naturel aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2023, dans un contexte d'incertitudes liées à la consommation actuelle, à la hausse des exportations et aux tarifs douaniers sur les matières premières énergétiques canadiennes importées aux États-Unis. Toutefois, la fin prévisible de la saison de chauffage devrait entraîner une baisse saisonnière de la demande. Une hausse significative des températures est attendue aux États-Unis pour la seconde moitié de mars. Bien que les prix du NATGAS se maintiennent au-dessus de 4 $/MMBTU, un recul marqué de la demande pourrait entraîner une forte volatilité. Par ailleurs, avec une demande domestique élevée et une augmentation des exportations, le réapprovisionnement des stocks avant l'hiver prochain pourrait s'avérer complexe, ce qui pourrait maintenir les prix du gaz à des niveaux élevés sur l'ensemble de l'année. Concernant ce marché, il sera essentiel de suivre les données sur l'évolution des stocks de gaz, publiées jeudi à 16h30, soit une heure plus tôt que d'ordinaire.

