Les trois marchés à surveiller cette semaine (12.11.2024)

La semaine dernière a été particulièrement marquante pour les marchés mondiaux. Ces derniers ont fortement réagi aux résultats des élections présidentielles, sénatoriales et à la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi qu’à la décision du FOMC de réduire les taux d’intérêt de 25 points de base. Les émotions étaient vives, mais l'attention des investisseurs s'est rapidement tournée vers les événements macroéconomiques de cette semaine, notamment la publication de données importantes en provenance des États-Unis, de Chine et du Royaume-Uni. Les indices US500 et CH50cash ainsi que la paire de devises GBPUSD devraient s’avérer particulièrement intéressants à surveiller. US500 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'événement majeur de la semaine sera la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) des États-Unis, prévue pour mercredi, suivie par celle de l'indice des prix à la production (PPI) jeudi. Lors de la dernière conférence de presse du FOMC, Jerome Powell a adopté un ton accommodant et a signalé que la Fed était prête à alléger encore davantage sa politique monétaire, sans toutefois fournir d'indications claires sur le calendrier des prochaines baisses de taux. Powell a insisté sur le fait que la Fed réagirait aux nouvelles données économiques. Ainsi, la publication du rapport sur l'inflation CPI pourrait revêtir une importance particulière, d'autant plus que la mesure de base a récemment montré un léger rebond. L'indice US500 atteint actuellement des niveaux historiques, et toute surprise pourrait avoir un impact considérable sur la volatilité. CH50cash Dernièrement, le marché chinois a subi deux coups durs majeurs. D'une part, les élections américaines ont vu une victoire décisive du Parti républicain, ce qui suscite des inquiétudes concernant de potentielles guerres commerciales et des tarifs douaniers plus élevés sur les produits chinois. D'autre part, le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP) s'est réuni pour discuter de la nécessité de programmes de relance supplémentaires. Pour ces raisons, il sera crucial de suivre l'indice CH50cash, car tout développement lié à ces enjeux pourrait déclencher des réactions importantes sur les indices chinois. GBPUSD Cette semaine seront publiés les rapports sur le PIB et le marché du travail du Royaume-Uni. Lors de sa dernière réunion, la Banque d'Angleterre a relevé ses prévisions d'inflation pour 2025 à 2,75 %, contre 2,25 % précédemment. De plus, la Banque a augmenté sa prévision de croissance pour l'année prochaine à 1,5 %, contre 1,0 %. Par conséquent, la publication des données sur le PIB et le marché du travail pourrait offrir des informations précieuses sur l'état actuel de l'économie britannique. Il sera donc pertinent de suivre de près la paire GBPUSD lors de ces publications, prévues mardi et vendredi.

