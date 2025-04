Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (11.04.2024)

La deuxième semaine d’avril a été marquée par une forte volatilité des marchés, initialement signalée par l’entrée des indices américains en marché baissier, suivie par l’une des séances les plus solides de l’histoire de Wall Street après l’annonce d’une suspension mutuelle des droits de douane pendant 90 jours, à l’exception notable de ceux appliqués à la Chine. Actuellement, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine a atteint un tournant critique, faisant de toute information relative aux droits de douane ou à d’éventuels accords un facteur décisif pour l’orientation des marchés à l’approche de Pâques. Parallèlement, les investisseurs attendent d’importantes données macroéconomiques, notamment les chiffres du PIB de la Chine et la décision de la Banque centrale européenne en matière de taux d’intérêt. Par conséquent, les investisseurs doivent concentrer leur attention cette semaine sur ces trois marchés : EURUSD, CHN.cash et l’or. EURUSD Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La paire de devises EURUSD a bondi à son plus haut niveau en trois ans, portée par de vives inquiétudes quant à la santé de l’économie américaine et à la fuite des capitaux qui en découle. Les investisseurs recherchent des refuges alternatifs, notamment les obligations européennes. Le rendement de ces instruments est en baisse, en partie en anticipation d’une baisse des taux d’intérêt de la BCE attendue ce jeudi. La banque centrale devrait réduire son taux directeur de 25 points de base, à 2,25 %, les projections du marché tablant sur une poursuite de l’assouplissement jusqu’à 1,75 % d’ici la fin de l’année. Malgré les fortes attentes d’un nouvel assouplissement monétaire de la BCE, l’euro pourrait continuer à bénéficier d’un soutien en cas d’absence de désescalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. CHN.cash Les données récemment publiées lors de la deuxième semaine d’avril ont révélé que l’indice des prix à la consommation (CPI) chinois indiquait une entrée en déflation au mois de mars. L’attention se tourne désormais vers la publication du PIB chinois du premier trimestre 2025, prévue lors de la séance asiatique de mercredi. Les données devraient révéler un léger ralentissement par rapport au quatrième trimestre 2024, avec un consensus tablant sur une croissance en glissement annuel de 5,2 %, contre 5,4 % précédemment. Toutefois, de nombreux économistes estiment que le taux de croissance réel pourrait se situer plutôt entre 3 % et 4 %. Il est à noter que malgré la guerre commerciale intense – les droits de douane américains étant apparemment fixés à 145 %, et les représailles chinoises à 125 % – les indices boursiers chinois ont regagné du terrain. Certaines spéculations évoquent une réduction par la Chine de ses avoirs en dette publique américaine, avec un éventuel redéploiement des capitaux vers le marché intérieur. Un renforcement du yuan chinois a également été observé. Néanmoins, le sentiment du marché à l’égard des actifs chinois restera majoritairement conditionné par l’évolution des relations commerciales entre les deux plus grandes économies du monde. Or Le métal précieux a atteint des sommets historiques, franchissant nettement le seuil des 3 200 dollars l’once. Le rendement de l’or depuis le début de l’année s’élève désormais à 22 %, un chiffre impressionnant. En réponse, les sociétés d’investissement revoient à la hausse leurs prévisions de fin d’année, certaines anticipant des prix dépassant les 4 000 dollars l’once. L’or est actuellement perçu comme le principal refuge pour les capitaux, en particulier face à la forte vague de ventes observée sur le marché des bons du Trésor américain, dans un contexte d’incertitude profonde liée à la guerre commerciale en cours.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."