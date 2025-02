Le fonds VanEck Space Innovators UCITS ETF cherche à répliquer l’évolution des actions des entreprises innovantes qui façonnent l'avenir de l’industrie spatiale commerciale et se positionnent pour concurrencer les acteurs établis. Il inclut des sociétés spécialisées dans la fabrication de satellites, les solutions de communication, l'exploration spatiale, ainsi que le secteur du tourisme spatial. Ces entreprises génèrent généralement au moins la moitié de leurs revenus dans le domaine spatial. ► Code WKN : A3DP9J | ISIN : IE000YU9K6K2 | Symbole : JEDI Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Analyse hebdomadaire : Sur le graphique hebdomadaire, l'action du fonds a montré une forte dynamique haussière depuis août 2024. Les quelques corrections observées ont été modérées et rapidement absorbées, maintenant l’action dans un canal haussier intact. En août, le titre a franchi à la fois la moyenne mobile simple de 20 jours (SMA20), actuellement à 31,28 EUR, et celle de 50 jours (SMA50), à 25,38 EUR. Depuis lors, l’action évolue constamment au-dessus de la SMA20, offrant une lecture plutôt haussière du graphique. Tant que cette moyenne mobile reste en soutien, la tendance haussière semble prête à se poursuivre. Les objectifs de prix à la hausse se situent autour de 45 EUR à court terme, et de 72-75 EUR à plus long terme. Ces objectifs sont réalisables tant que l’action maintient sa position au-dessus de la SMA20. En cas de correction, une stabilisation autour de la SMA20 pourrait permettre une reprise. Analyse graphique quotidienne : Jusqu’en juillet 2024, l’évolution du fonds était relativement modeste, l’action restant confinée dans une fourchette étroite. Ce n’est qu’en août que le titre a franchi la barre des 22 EUR, après quoi sa progression s’est intensifiée, les variations quotidiennes devenant plus marquées. Fin janvier, l’action a dépassé les 35 EUR et s'y est maintenue, enregistrant ainsi une hausse d’environ 80 % en neuf mois. Sur le graphique quotidien, on remarque que l’action a évolué autour des moyennes mobiles de 20 jours (actuellement à 35,62 EUR) et de 50 jours (actuellement à 33,91 EUR) jusqu’en août 2024. Depuis septembre, l’action s’est stabilisée au-dessus de la SMA20, les corrections se limitant à cette ligne avant de repartir à la hausse. La SMA20 s’est ainsi imposée comme un support solide ces derniers mois. Tant que l’action reste au-dessus de la SMA20, elle pourrait continuer à progresser vers de nouveaux sommets, conformément aux objectifs évoqués dans l’analyse hebdomadaire. En cas de correction, la stabilisation autour de la SMA20 devrait offrir un point de reprise. Si le titre venait à clôturer sous cette moyenne mobile, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. Dans ce cas, un retournement de tendance pourrait survenir, permettant de maintenir un biais haussier sur le graphique. Données de base de l'ETF : VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC

Focus d'investissement : Actions, Monde / Social / Durable

Taille du fonds : 88,1 millions USD

Parts en circulation : 2 340 000

Ratio des frais totaux : 0,55 % par an

Structure du produit : Physique (réplication complète)

Indice de référence : MVIS Global Space Industry ESG

Stratégie : Long uniquement

Nombre de positions : 25

Devise du fonds : USD

Date de lancement : 24 juin 2022

Distribution : Capitalisation *Données au 14 février 2025 Composition de l'ETF : L'ETF est actuellement investi dans 25 positions, dont les 10 plus importantes représentent plus de 66,7 % de l'investissement total. Aucune société n'excède 10 % du capital du fonds. Données au 14 février 2025 / Source : iShares Allocation géographique de l'ETF : Plus de la moitié des actifs sont investis dans des entreprises américaines. Les entreprises de Taïwan, de Corée du Sud et du Japon représentent quant à elles seulement 16,7 % du capital. Données au 14 février 2025 / Source : iShares Répartition sectorielle de l'ETF : Le fonds est principalement axé sur le secteur des technologies de la communication, avec un tiers supplémentaire investi dans l’industrie. Données au 14 février 2025 / Source : VanEck Vue d'ensemble des risques de l'ETF : Volatilité sur 1 an : 29,70 %

Rendement ajusté au risque sur 1 an : 2,65

Drawdown maximum sur 1 an : -12,02 %

Drawdown maximum depuis le lancement : -18,01 % La volatilité reflète les fluctuations des prix au cours de l'année écoulée, un indicateur clé du risque lié à cet investissement. Les investissements présentant une volatilité élevée sont généralement plus risqués que ceux ayant une volatilité plus faible. Le drawdown maximum mesure la perte maximale subie par l'investissement au cours de la période observée. Rendement de l'ETF : Année en cours : 10,60 %

1 mois : 10,40 %

3 mois : 28,22 %

6 mois : 66,88 %

1 an : 79,07 %

Depuis le lancement : 89,37 %

2024 : +51,31 %

2023 : +7,80 % Sources des données : justef.com, morningstar.de, iShares.de, finanzen.de Conclusion : Ce fonds s’adresse aux investisseurs intéressés par les industries du futur, notamment celles qui placent l’innovation au cœur de leur stratégie. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés, notamment le risque de change, car le fonds est libellé en USD, ainsi que du risque lié à la concentration sectorielle. Ce produit pourrait convenir à des investisseurs à long terme ou à ceux disposés à accepter un certain niveau de risque pour viser des rendements supérieurs à la moyenne.

Jens Chrzanowski, XTB Allemagne

