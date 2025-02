L'EURUSD bondit de 0,6 %, les marchés anticipent une désescalade des tensions commerciales 📈

La paire EURUSD efface ses pertes initiales après la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) des États-Unis plus élevé que prévu, augmentant de près de 0,6 %, dépassant 1,042 aujourd'hui, alors que les marchés commencent à intégrer une probabilité réduite de tensions commerciales croissantes entre l'Europe et les États-Unis. Le ministère irlandais des Affaires étrangères a publié une déclaration indiquant que, lors d'une réunion virtuelle entre l'Union européenne et les États-Unis, un large consensus s'est dégagé sur la nécessité d'une unité et d'une solidarité européennes sur les questions commerciales.

Les ministres ont exprimé un soutien clair à la stratégie de la Commission consistant à engager un dialogue avec les États-Unis dans les jours et semaines à venir. Il a été convenu que les ministres européens du Commerce et la Commission européenne maintiendraient un contact étroit et collaboreraient pour une réponse européenne face aux défis actuels.

De plus, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Johnson, a déclaré que la Maison Blanche envisage des exemptions sur les tarifs réciproques, y compris ceux concernant les automobiles et les produits pharmaceutiques.

Plus tôt dans la journée, l'indice du dollar américain (USDIDX) a chuté après que le conseiller principal de la Maison Blanche, Hassett, ait révélé que des tarifs punitifs étaient en développement et que des discussions avec d'autres pays avaient commencé ce matin. Les marchés interprètent cela comme une possibilité d'une politique commerciale américaine moins agressive. Une déclaration du Tanaiste irlandais, publiée sur le site Web du ministère irlandais des Affaires étrangères : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile « Je me réjouis de cette coopération essentielle et de cet échange d’informations avec mes homologues de l’UE et la Commission. Il s’agit d’une situation en évolution et nous restons en contact étroit dans les jours et semaines à venir.

« Il a été encourageant d’entendre parler de l'engagement avec les États-Unis qui a commencé et de savoir que d’autres réunions sont prévues. Il existe une fenêtre pour la négociation avant la date limite du 12 mars.

« L'Irlande est pleinement consciente des dangers d'une nouvelle escalade. Nous considérons qu'il est dans notre intérêt collectif de chercher à travailler avec la nouvelle administration et de mettre en avant les puissants avantages mutuels de la relation transatlantique.

« Et surtout, les États membres de l'UE sont unis et la Commission européenne est entièrement mobilisée pour protéger les intérêts économiques européens. » Source: xStation5

