L’EURUSD chute sous la barre des 1,02 📉

L'euro a chuté sous le seuil critique de 1,02 aujourd'hui, alors que les marchés réévaluaient de manière spectaculaire les attentes concernant la politique monétaire entre la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. La baisse s'est accélérée après le solide rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi, qui a poussé les traders à revoir à la baisse leurs paris sur une réduction des taux de la Fed, tandis que la BCE reste sur la trajectoire de multiples baisses en 2025. Points clés : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'euro se négocie à 1,017, son plus bas niveau depuis novembre 2023.

Goldman Sachs prévoit que l'euro chute à 0,97 dans les six prochains mois.

Les marchés anticipent désormais moins de 30 points de base de baisses de taux de la Fed en 2025.

La BCE devrait abaisser ses taux trois fois cette année.

L'indice du dollar atteint un plus haut de deux ans, soutenu par la hausse des rendements des bons du TrĂ©sor. La force Ă©conomique des États-Unis persiste Les donnĂ©es exceptionnelles sur l'emploi aux États-Unis vendredi, avec 256 000 nouveaux emplois crĂ©Ă©s en dĂ©cembre, ont profondĂ©ment modifiĂ© les attentes du marchĂ©. Bank of America ne prĂ©voit dĂ©sormais aucune baisse des taux de la Fed en 2025 et avertit que des hausses pourraient ĂŞtre envisagĂ©es si l'inflation reste persistante. L'Ă©conomie amĂ©ricaine rĂ©siliente contraste vivement avec la faiblesse de l'Europe, dont l'indice PMI manufacturier est tombĂ© Ă 45,1 en dĂ©cembre. L'optimisme de Wall Street envers le dollar Goldman Sachs a relevĂ© pour la deuxième fois en deux mois ses prĂ©visions pour le dollar, citant la robuste croissance Ă©conomique des États-Unis et les tarifs prĂ©vus par Trump, susceptibles de favoriser l'inflation. "Nous prĂ©voyons que le dollar progresse d'environ 5 % au cours de l'annĂ©e Ă venir", a indiquĂ© le stratège Kamakshya Trivedi, ajoutant que les risques sont orientĂ©s vers une nouvelle force du dollar. Impact sur les marchĂ©s La divergence des perspectives de politique monĂ©taire a poussĂ© les rendements des bons du TrĂ©sor Ă 10 ans des États-Unis Ă 4,80 %, tandis que l'indice du dollar atteint des niveaux les plus Ă©levĂ©s depuis deux ans. L'Europe fait face Ă des vents contraires supplĂ©mentaires en raison des Ă©ventuels tarifs Trump, compte tenu de son exposition importante aux exportations vers le marchĂ© amĂ©ricain dans les secteurs de l'automobile, de la chimie et des biens de luxe.   RĂ©ductions implicites des taux pour les États-Unis. Source : Bloomberg L'attention se tourne maintenant vers les donnĂ©es de l'IPC des États-Unis de mercredi pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique de la Fed, tandis que les marchĂ©s surveillent si l'euro peut maintenir son support Ă la paritĂ© – un niveau qui avait Ă©tĂ© franchi pour la dernière fois lors de la crise Ă©nergĂ©tique de 2022. Avec la BCE qui semble dĂ©terminĂ©e Ă assouplir sa politique tandis que la Fed reste ferme, les stratèges en devises avertissent de plus en plus d'une faiblesse supplĂ©mentaire de l'euro Ă venir. RĂ©ductions implicites des taux pour la zone euro. Source : Bloomberg EURUSD (Intervalle D1) L'EURUSD est tombĂ© sous le seuil des 1,02, marquant son plus bas niveau depuis novembre 2022. Le prochain niveau de support important se situe Ă 1,00845, correspondant au sommet de fin octobre 2022. L'indice RSI approche de la zone de survente, ce qui a historiquement signalĂ© un potentiel de rebond ; toutefois, il est Ă noter qu'Ă la fin de 2022, le RSI Ă©tait descendu aussi bas que 22 avant un redressement. Pendant ce temps, le MACD continue de diverger Ă la baisse, renforçant ainsi la dynamique baissière. Source : xStation  Â

